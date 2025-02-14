И приятно, и полезно. Почему людям нравятся поцелуи и как они появились

Как пишет «Лайфхакер», есть ряд гипотез о происхождении поцелуя, и согласия по этому вопросу среди ученых пока нет. По одной из самых распространенных версий, люди начали целоваться еще в древности. Поначалу это было способом кормления младенцев. Люди передавали изо рта в рот пережеванную еду, и постепенно это превратилось в ритуал, передающий тонкие обонятельные и вкусовые сигналы.
Некоторые эксперты, изучающие эволюционную психологию, полагают, что поцелуй помогает «протестировать» потенциального партнера. Во время прикосновения губ происходит обмен информацией, способной многое рассказать о здоровье, гормональном фоне и даже иммунном статусе человека. Поцелуй становится своеобразным бессознательным «фильтром», позволяющим оценить совместимость с человеком.
Однако прежде всего люди целуются не ради проверки, а чтобы получить удовольствие. И это тоже можно объяснить с научной точки зрения. Так, во время поцелуя активизируется множество нервных окончаний на губах. В итоге в мозг выбрасывается целый комплекс гормонов: дофамина, окситоцина, эндорфинов, тестостерона. Дофамин приносит удовольствие и делает нас энергичнее, окситоцин помогает сформировать глубокую эмоциональную связь, а эндорфины как натуральные анальгетики дарят ощущение эйфории. Все это усиливает романтические чувства и помогает ощутить себя ближе к человеку, с которым мы целуемся.
Есть также исторический и культурный контекст. Впервые романтические поцелуи упоминаются в текстах, написанных более 4 000 лет назад. Например, на табличке из города Сиппар в Месопотамии, где говорится о соприкосновении губ как о показателе интимных отношений между людьми.
Кроме того, поцелуи упоминаются в древних текстах из Индии и Египта, там их также изображали на рисунках.
Отметим, жители разных стран проявляют романтические чувства по-разному. Исследование, проведенное среди представителей 168 культур, показывает, что поцелуй в губы как показатель привязанности встречается только у 46%. В остальных 54% любовь проявляется по-другому — например, через соприкосновение носами.
Таким образом, поцелуй — это не врожденное умение, а результат развития культурных традиций. А еще — научно обоснованное удовольствие.
В современном мире известно такое явление, как светский поцелуй. Это одна из популярных форм приветствия. Этот обычай распространен во многих культурах мира, но особенно часто встречается в Европе и Латинской Америке. Кто-то не видит в таких поцелуях ничего плохого, однако для кого-то это нарушение личных границ. Является ли это приветствие дурным тоном, рассказывала ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяна Баранова.