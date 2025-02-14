И приятно, и полезно. Почему людям нравятся поцелуи и как они появились

Однако прежде всего люди целуются не ради проверки, а чтобы получить удовольствие. И это тоже можно объяснить с научной точки зрения. Так, во время поцелуя активизируется множество нервных окончаний на губах. В итоге в мозг выбрасывается целый комплекс гормонов: дофамина, окситоцина, эндорфинов, тестостерона. Дофамин приносит удовольствие и делает нас энергичнее, окситоцин помогает сформировать глубокую эмоциональную связь, а эндорфины как натуральные анальгетики дарят ощущение эйфории. Все это усиливает романтические чувства и помогает ощутить себя ближе к человеку, с которым мы целуемся.