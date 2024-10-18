И открылась бездна. Учёные пробурили земную кору и нашли гигантских существ

Компанию им составляют более мелкие сородичи, а ещё, к примеру, мидии, улитки. Целая экосистема. У биологов возник вопрос: как же они все туда попали? Предполагают, что личинки гигантских червей может заносить в эти полости в процессе сложной циркуляции вод через трещины в придонных слоях. То есть резервуар не очень «герметично» закрыт и происходит какое-то взаимодействие с океаном. Но самый многозначительный вывод из этого открытия таков: мы ещё очень мало знаем, насколько велика на самом деле биосфера Земли и на что вообще способна жизнь.