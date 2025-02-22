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И лампа не горит. Эксперты объяснили, как надо выбрасывать лампочки

Лампы представляют собой не только источник света, но и потенциальную опасность. В связи с этим эксперты рассказали, как их правильно утилизировать.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

О том, куда сдавать такие изделия, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве отметили, что с энергосберегающими люминесцентными лампами и светодиодами надо быть особенно внимательными после окончания срока службы — они могут навредить здоровью и экологии.

Люминесцентные лампы

В энергосберегающих лампах, в том числе в КЛЛ и линейных трубках, есть ртуть. В связи с этим их нужно сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.

Светодиодные (LED) лампы

В них ртути нет, поэтому они более безопасны. Однако в них есть электронные компоненты и пластик. Поэтому такие лампы надо утилизировать как электронные отходы. Из LED ламп могут выделить и переработать пластик и металлы.

Куда сдавать люминесцентные лампы

  • Торговые сети. Сетевые магазины, в которых продаются энергосберегающие лампы, могут организовать сбор использованных.
  • Экологические акции. Нужно следить за экологическими мероприятиями в своем регионе. Там могут, например, открыть мобильные пункты для сбора таких отходов.
  • Пункты вторсырья. Это специальные пункты, которые принимают опасные отходы. Их можно найти с помощью интерактивной карты.
  • Контейнеры для опасных отходов. Найти их адреса можно в интернете. В Подмосковье, кстати, работают площадки «Мегабак». Они принимают все виды ламп, кроме ртутных.

Перед утилизацией нужно убедиться, что лампочка цела. Если она разбилась, проветрите помещение и соберите осколки в герметичный контейнер, надев перед этим перчатки и маску.

Кстати, недавно британский опрос показал, что молодежь разучилась вкручивать лампочки. 20% опрошенных моложе 43 лет признались, что им для этого нужно будет вызвать специалиста. Еще 20% попросят родителей.