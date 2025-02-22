И лампа не горит. Эксперты объяснили, как надо выбрасывать лампочки

О том, куда сдавать такие изделия, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве отметили, что с энергосберегающими люминесцентными лампами и светодиодами надо быть особенно внимательными после окончания срока службы — они могут навредить здоровью и экологии.
Люминесцентные лампы
В энергосберегающих лампах, в том числе в КЛЛ и линейных трубках, есть ртуть. В связи с этим их нужно сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.
Светодиодные (LED) лампы
В них ртути нет, поэтому они более безопасны. Однако в них есть электронные компоненты и пластик. Поэтому такие лампы надо утилизировать как электронные отходы. Из LED ламп могут выделить и переработать пластик и металлы.
Куда сдавать люминесцентные лампы
- Торговые сети. Сетевые магазины, в которых продаются энергосберегающие лампы, могут организовать сбор использованных.
- Экологические акции. Нужно следить за экологическими мероприятиями в своем регионе. Там могут, например, открыть мобильные пункты для сбора таких отходов.
- Пункты вторсырья. Это специальные пункты, которые принимают опасные отходы. Их можно найти с помощью интерактивной карты.
- Контейнеры для опасных отходов. Найти их адреса можно в интернете. В Подмосковье, кстати, работают площадки «Мегабак». Они принимают все виды ламп, кроме ртутных.
Перед утилизацией нужно убедиться, что лампочка цела. Если она разбилась, проветрите помещение и соберите осколки в герметичный контейнер, надев перед этим перчатки и маску.
Кстати, недавно британский опрос показал, что молодежь разучилась вкручивать лампочки. 20% опрошенных моложе 43 лет признались, что им для этого нужно будет вызвать специалиста. Еще 20% попросят родителей.