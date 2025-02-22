И лампа не горит. Эксперты объяснили, как надо выбрасывать лампочки

О том, куда сдавать такие изделия, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве отметили, что с энергосберегающими люминесцентными лампами и светодиодами надо быть особенно внимательными после окончания срока службы — они могут навредить здоровью и экологии.