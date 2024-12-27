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I Got Love стал первым российским клипом, набравшим миллиард просмотров

Клип на трек I Got Love (2016) от хип-хоп-дуэта MiyaGi & Эндшпиль и Рем Дигги стал первым музыкальным видео из России, превысившим миллиард просмотров на YouTube. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Сломанные пляски» Николай Редькин.

Источник: Звук

Клип на трек I Got Love (2016) от хип-хоп-дуэта MiyaGi & Эндшпиль и Рем Дигги стал первым музыкальным видео из России, превысившим миллиард просмотров на YouTube. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Сломанные пляски» Николай Редькин.

Изначально MiyaGi & Эндшпиль и Рем Дигга не хотели снимать клип на эту песню. Однако их переубедил режиссер Айсултан Сеитов. Благодаря ему музыкальное видео вышло почти девять месяцев спустя после релиза трека.

Ранее MiyaGi & Эндшпиль представили новый EP в соавторстве с рэпером MAV-D. Мини-альбом, состоящий из трех треков, получил название Euphoria.