И 135 тысяч рублей мало: почему зумеры не хотят быть курьерами даже за большие деньги

Эта ситуация вызвала бурную дискуссию среди экономистов и социологов, многие из которых называют происходящее «перекосом рынка труда», в то время как представители сервисов доставки утверждают, что высокие зарплаты полностью оправданы тяжелыми условиями работы и высокими профессиональными требованиями к сотрудникам. Депутат Госдумы Виталий Милонов уже назвал ситуацию «абсолютным злом» и потребовал пересмотра зарплатной политики. «Курьеры — это профессия исчезающая. Ибо содержать человека, который абсолютно ничего не делает для создания продукта, а просто его переносит, совершенно глупо. Это как американская золотая лихорадка. Первые попали. А потом, когда все массово побежали, уже никому ничего не досталось. А люди, которые пользуются доставкой, это люди не всегда и чаще всего не богатые, и они просто пытаются оплатить свою лень», — рассказал он изданию Passion.