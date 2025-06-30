И 135 тысяч рублей мало: почему зумеры не хотят быть курьерами даже за большие деньги

Конвертация лени в прибыль
В Москве курьеры стали официально зарабатывать больше дипломированных специалистов. По последним данным, средняя зарплата сотрудников доставки в столице достигла 135 тысяч рублей, демонстрируя 46% рост за год, сообщил изданию Forbes сервис SuperJob.
Для сравнения: специалисты с высшим образованием получают в среднем 121 800 рублей (на 11% меньше), а квалифицированные рабочие без диплома — 107 100 рублей (на 26% меньше). Еще пять лет назад курьеры находились в нижней трети зарплатной сетки Москвы, но ситуация кардинально изменилась. Основными причинами такого переворота стала ожесточенная конкуренция между крупными сервисами доставки, которые ведут настоящую войну за персонал, предлагая повышенные ставки за заказ, гарантированный доход с бонусами за перевыполнение плана и соцпакет с медицинской страховкой.
После пандемии потребительские привычки москвичей значительно изменились — жители столицы продолжают регулярно заказывать еду и товары на дом, что привело к росту объема рынка в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом. При этом рынок столкнулся с острым дефицитом кадров — курьерам часто приходится работать одновременно на 2−3 сервиса.
Эта ситуация вызвала бурную дискуссию среди экономистов и социологов, многие из которых называют происходящее «перекосом рынка труда», в то время как представители сервисов доставки утверждают, что высокие зарплаты полностью оправданы тяжелыми условиями работы и высокими профессиональными требованиями к сотрудникам. Депутат Госдумы Виталий Милонов уже назвал ситуацию «абсолютным злом» и потребовал пересмотра зарплатной политики. «Курьеры — это профессия исчезающая. Ибо содержать человека, который абсолютно ничего не делает для создания продукта, а просто его переносит, совершенно глупо. Это как американская золотая лихорадка. Первые попали. А потом, когда все массово побежали, уже никому ничего не досталось. А люди, которые пользуются доставкой, это люди не всегда и чаще всего не богатые, и они просто пытаются оплатить свою лень», — рассказал он изданию Passion.
Между тем аналитики прогнозируют дальнейший рост зарплат в сфере доставки на 15−20% в следующем году, что может еще больше усугубить дисбаланс на рынке труда столицы.
Не работа мечты
Экономист Андрей Колганов считает, что несмотря на финансовую привлекательность профессии, молодежь вряд ли всерьез рассматривает эту работу. Именно поэтому беспокоится, что зумеры выберут вместо окончания университета сервисы доставки, не приходится.
«Безусловно, сейчас происходит некоторый рост занятости молодежи в этой сфере, но она вряд может рассматриваться как перспективная профессия жизненного выбора. Потому что работа в доставке, она связана со значительными физическими нагрузками на человека. Не в смысле, что это очень тяжело физически, а в том смысле, что человек постоянно подвергается различного рода неблагоприятным внешним факторам, включая погодные, например. И рассматривать такую работу как жизненный выбор вряд ли сколько-нибудь значительное число молодежи согласны», — заявил он в беседе с ВФокусе Mail.
Также эксперт скептически оценивает вероятность массового перехода офисных работников в курьерские службы, несмотря на привлекательные зарплаты. Он обращает внимание, что подобные колебания оплаты труда курьеров уже наблюдались ранее, но не привели к значительному оттоку кадров из других сфер.
«Если бы такой отток в значительных масштабах был, мы бы сейчас видели рост занятости в курьерских службах и, соответственно, снижение оплаты труда курьеров. А этого не происходит. Значит, значительного притока новых людей в эти службы нет. И, вероятно, это связано как раз именно с условиями работы курьеров. Хотя эта работа более высокооплачиваема, но у офисных работников более благоприятные условия труда», — пояснил Колганов.
Дарья Баева