Хвост на пользу. Психиатр — о важности питомцев для борьбы с расстройствами

В неделю борьбы со стрессом о самом действенном и простом способе борьбы с ним aif.ru рассказала психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алана Баева:

Домашние животные обладают невероятной харизмой и сильно влияют на эмоциональное состояние человека.

Поддержка. Большинство домашних животных обладают тесной эмоциональной связью со своими хозяевами. Они распознают тон голоса, жесты, улавливают настроение. Через контакт и поглаживание питомец показывает сопереживание и нежность к своему хозяину, что позитивно отражается на эмоциональном состоянии человека, особенно в состоянии стресса. У него начинают выделяться гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности.

Безусловная любовь и преданность. Радостное виляние хвостом, готовность броситься на помощь, желание постоянного присутствия рядом с хозяином — всё это проявление безусловной любви, схожей с любовью родителей. Известно, что базовое чувство безусловной любви — необходимое условие для управления тревожностью.

Формируют режим и повышают активность. Для содержания животных нужно придерживаться определенного режима дня, в том числе прогулок вне дома. Все это помогает более экологично распоряжаться своим временем и организовать жизнь. Известный факт — человек, имеющий домашнего питомца, успешнее в организации своего режима и распорядка.