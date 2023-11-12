Хвост на пользу. Психиатр — о важности питомцев для борьбы с расстройствами
Сейчас проходит Всемирная неделя борьбы со стрессом. Aif.ru разбирался, почему простой домашний пес или кот повышает стрессоустойчивость и не дает сойти с ума.
Сейчас проходит Всемирная неделя борьбы со стрессом. Aif.ru разбирался, почему простой домашний пес или кот повышает стрессоустойчивость и не дает сойти с ума.
В неделю борьбы со стрессом о самом действенном и простом способе борьбы с ним aif.ru рассказала психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алана Баева:
Поддержка. Большинство домашних животных обладают тесной эмоциональной связью со своими хозяевами. Они распознают тон голоса, жесты, улавливают настроение. Через контакт и поглаживание питомец показывает сопереживание и нежность к своему хозяину, что позитивно отражается на эмоциональном состоянии человека, особенно в состоянии стресса. У него начинают выделяться гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности.
Безусловная любовь и преданность. Радостное виляние хвостом, готовность броситься на помощь, желание постоянного присутствия рядом с хозяином — всё это проявление безусловной любви, схожей с любовью родителей. Известно, что базовое чувство безусловной любви — необходимое условие для управления тревожностью.
Формируют режим и повышают активность. Для содержания животных нужно придерживаться определенного режима дня, в том числе прогулок вне дома. Все это помогает более экологично распоряжаться своим временем и организовать жизнь. Известный факт — человек, имеющий домашнего питомца, успешнее в организации своего режима и распорядка.
Какого питомца выбрать — решает хозяин, ориентируясь на свой образ жизни и предпочтения, но неоспоримо — присутствие домашнего животного благотворно влияет на эмоциональное состояние его обладателя. Ласковая кошка — повысит выделение гормона удовольствия, заботливая собака — наполнит чувством ценности и безусловной любви, инертный хамелеон — уменьшит тревогу, а голосистая канарейка — повысит настроение.