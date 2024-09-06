Хватит прибираться: излишнее стремление к порядку вызывает стресс

А вот Кассандра Джей, психотерапевт и основатель компании Empowered Life Planning, оказывающей помощь работающим женщинам, уверена, что изобилие «несложных» способов упорядочить жизнь вызывает у людей лишь гнетущее ощущение и излишний стресс, потому что человеческий мозг инстинктивно пытается угнаться за всеми трендами сразу. Она напоминает, что выбрасывать старые вещи нужно только если они действительно не нужны, а не в попытке угнаться за очередным трендом. Время и силы, которые люди затрачивают на организацию холодильника или шкафа, часто совершенно несопоставимы с тем, сколько времени они потом экономят, заключает она.