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Хватит прибираться: излишнее стремление к порядку вызывает стресс

Эксперты считают, что тренды из социальных сетей, посвященные уборке, слишком утомляют.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Уборка всегда была важным показателем успешной и активной личности: если у вас в доме порядок, вы — молодец. Социальные сети усугубили эту тенденцию: каждый день мы выставляем свою жизнь напоказ, и любой пользователь может написать в комментариях блогеру о том, что в комнате на фоне видео не прибрано.

Появляются даже отдельные тренды, целиком посвященные избавлению от хлама и упорядочиванию всех предметов в доме. Но эксперты сомневаются в том, что этот тренд идет на пользу тем, кто чересчур им увлекается: как объясняет The Guardian, мы по большому счету захламляем свой мозг разными алгоритмами расхламления квартиры.

Сян Пеллески, президент Ассоциации профессиональных расхламителей, рассказывает, что у людей, которые чересчур гонятся за трендами на уютную и ухоженную кухню/холодильник/шкаф/машину и все на свете, вырастает уровень стресса — они чувствуют себя беспомощными и подавленными, будучи не в силах найти время и организовать свой дом так, как этого требует очередной тренд из социальных сетей.

Сян объясняет: задача ассоциации — напомнить людям, что необязательно стремиться к идеалу, и иногда достаточно просто сделать лучше, чем было. Важнее, как говорит Сян, думать о том, насколько удобно пользоваться квартирой и комфортно ли жить в ней, а не о том, достаточно ли она эстетично выглядит с позиции стандартов красоты профессиональных блогеров.

Организаторы лондонского фестиваля «Чистый опрятный дом», посвященного уборке, с удивлением рассказывают, что за последние три года число участников фестиваля тоже выросло почти втрое: с 6 до 16 тысяч человек. У инфлюенсеров и блогеров, которые участвуют в фестивале, суммарный охват подписчиков составляет 9,5 миллионов человек.

Майкл Росси, один из организаторов, говорит, что это неудивительно: «Я хожу и вижу счастье на лицах наших посетителей. В мире, где ты не можешь контролировать почти ничего, даже контроль над собственным холодильником вселяет радость».

Дж’Нэй Филлипс, старший тренд-аналитик и автор рассылки Fashion Tingz, уверен, что с помощью фотографий с аккуратно разложенными предметами и продуктами люди проявляют свою индивидуальность: ведь набор предметов у каждого свой, и через них человек хочет выразить свои ценности и приоритеты. Каждая такая фотография — целый рассказ в миниатюре, считает Филлипс.

А вот Кассандра Джей, психотерапевт и основатель компании Empowered Life Planning, оказывающей помощь работающим женщинам, уверена, что изобилие «несложных» способов упорядочить жизнь вызывает у людей лишь гнетущее ощущение и излишний стресс, потому что человеческий мозг инстинктивно пытается угнаться за всеми трендами сразу. Она напоминает, что выбрасывать старые вещи нужно только если они действительно не нужны, а не в попытке угнаться за очередным трендом. Время и силы, которые люди затрачивают на организацию холодильника или шкафа, часто совершенно несопоставимы с тем, сколько времени они потом экономят, заключает она.

Тем временем в социальных сетях пытаются навести порядок не только в своей квартире, но даже в контейнере из аэропорта: люди красиво раскладывают в нем предметы и делятся фотографиями друг с другом.