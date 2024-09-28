Хватит миндальничать! Врач рассказала, когда надо удалять гланды

Операция по удалению небных миндалин или гланд — тонзиллэктомия — это крайний случай, к которому прибегают только тогда, когда возможности консервативного лечения хронического тонзиллита исчерпаны, а ангины у пациента то и дело повторяются. Что важно знать, чтобы операция прошла успешно и не вызвала осложнений, aif.ru рассказала врач-оториноларинголог, педиатр, кандидат медицинских наук Сусанна Эдгем.
Слова миндалины и гланды — синонимы, отличия лишь в том, что первое слово пришло из греческого языка, а второе — из латинского. Но чаще всего гландами называют не любые, а лишь небные миндалины.
Братство кольца
Всего у человека шесть миндалин: они расположены в задней части ротовой полости, а также в области носоглотки, вместе они образуют кольцо. Миндалины бывают глоточные (их еще называют аденоидами), небные, трубные и язычные. Все они состоят из скопления лимфоидной ткани, которая нужна для выработки лимфоцитов — клеток, защищающих организм от попадающих с воздухом или едой микроорганизмов.
К ним сегодня прибегают для лечения не только юных, но и взрослых пациентов.
Конец ангинам?
Операция по удалению небных миндалин — одна из простых и достаточно распространенных. Она может потребоваться в ситуациях, когда человек часто сталкивается с острым тонзиллитом, то есть миндалины часто — больше 7 раз в год — воспаляются.
Другая причина — разрастание миндалин до такой степени, что они начинают мешать человеку спать, и вызывают апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне. Кроме того, тонзиллэктомия может понадобиться, если у пациента обнаружено злокачественное поражение миндалин. А вот частые простуды, боли в горле, постоянная усталость и слабость — это точно не показания для тонзиллэктомии.
Важно подготовиться
- Удаление миндалин проводится под общей анестезией. Поэтому важно правильно подготовиться к хирургическому вмешательству, предоставив врачу всю информацию о себе и своем здоровье. Среди обязательных предоперационных этапов можно выделить следующие:
- Сдача анализов. Как правило, пациенту нужно сдать общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, анализы крови на вирусные гепатиты, сифилис и ВИЧ, коагулограмму (анализ оценки свертываемости крови). Кроме того, перед операцией определяют группу крови и резус-фактор.
- Исследования. Обязательными являются ЭКГ и рентгенографическое обследование легких.
- Беседа с анестезиологом. Врачу надо рассказать о хронических заболеваниях, например, проблемах с сердцем, и о принимаемых на постоянной основе лекарствах, поскольку некоторые из них могут вступить во взаимодействие с препаратами, применяемыми для наркоза, либо повлиять на гемостаз в ходе операции. В первую очередь речь идет о статинах, гипотензивных препаратах, антикоагулянтах, антидепрессантах, контрацептивах и так далее. Все эти факторы нужно учитывать при планировании операции и обезболивании, чтобы снизить риски развития осложнений.
Например, многие пациенты пьют аспирин для разжижения крови, не считая важным сообщать об этом доктору. Однако не все знают, что прием препаратов такой категории должен быть прекращен за определенный период до оперативного вмешательства. Также очень важно не забыть рассказать врачам о приеме гипотензивных препаратов, которые гипертоники вынуждены принимать на постоянной основе.
«Тонзиллэктомия проводится в условиях общей анестезии, при которой анестезиологи обеспечивают “управляемую гипотонию”, то есть снижают артериальное давление до допустимого минимума. Это дает возможность хирургу работать в “сухом” операционном поле, и позволяет выполнить свою работу максимально качественно, — объясняет Сусанна Эдгем. — Если пациент на постоянной основе принимает лекарства для снижения артериального давления и не предупреждает об этом анестезиолога и хирурга, то в процессе анестезии могут развиться нежелательные осложнения».
В день операции
Сама операция длится около часа, а после нее требуется госпитализация примерно на неделю. Отправляясь на операцию, пациент должен иметь хороший позитивный настрой и отличное самочувствие. Тогда все точно пройдет отлично.
«Любое плановое хирургическое вмешательство, тем более в детской практике, проводится на фоне полного здоровья. Если говорить конкретно об удалении небных миндалин, то провести операцию можно только если нет обострений хронического тонзиллита. Пренебрежение этим правилом способно спровоцировать осложнения, в том числе кровотечения. Они могут развиться как во время операции, так и после нее», — предупреждает эксперт.
Общий смысл всех методов, которыми проводится тонзиллэктомия , — выделить ткань небной миндалины тем или иным способом и предотвратить кровотечение по время и после операции. Самый распространенный способ удаления миндалин — хирургический. Но также используются и другие методы: радиочастотная абляция, лазер, электрокоагуляция, ультразвуковая тонзиллэктомия, холодно-плазменная коблация. Выбор подхода к тонзиллэктомии определяет врач.
«Существует много вариантов выполнения тонзиллэктомии, самым лучшим будет тот, которым в лучшей степени владеет хирург. На сегодняшний день чаще всего используют комбинацию нескольких способов воздействия, что позволяет добиваться лучших результатов», — уточняет эксперт.
Без осложнений
Несмотря на простоту и распространенность операции, как и при любом хирургическом лечении, при тонзиллэктомии возможны осложнения. Частое и довольно опасное — кровотечение, которое важно не пропустить. «Незначительные кровотечения могут развиваться в первые два дня после операции, но особую опасность представляют так называемые вторичные, или отсроченные кровотечения, которые могут появиться спустя неделю и даже две после удаления миндалин, — предупреждает ЛОР-врач. — Это повод для немедленного обращения к врачу, вызова скорой».
«Снизить риск осложнений, в частности кровотечений, позволяют сразу несколько факторов: тщательная подготовка к операции, подробный сбор анамнеза, клинический осмотр и оценка особенностей строения ротоглотки, сбор необходимых анализов. Саму операцию надо проводить в период клинико-лабораторной ремиссии течения хронических заболеваний, выбирая щадящие и наиболее подходящие способы оперативного вмешательства», — резюмирует доктор.
Риск возникновения вторичных кровотечений увеличивается на фоне несоблюдения пациентом послеоперационных рекомендаций. Среди них — исключение физической нагрузки, следование щадящей диете с употреблением продуктов, не травмирующих слизистые, предполагающей отказ также от острого, жареного, кофе и алкоголя. Только при сотрудничестве врача и пациента можно рассчитывать на успешный исход вмешательства.