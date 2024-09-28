Хватит миндальничать! Врач рассказала, когда надо удалять гланды

Несмотря на простоту и распространенность операции, как и при любом хирургическом лечении, при тонзиллэктомии возможны осложнения. Частое и довольно опасное — кровотечение, которое важно не пропустить. «Незначительные кровотечения могут развиваться в первые два дня после операции, но особую опасность представляют так называемые вторичные, или отсроченные кровотечения, которые могут появиться спустя неделю и даже две после удаления миндалин, — предупреждает ЛОР-врач. — Это повод для немедленного обращения к врачу, вызова скорой».