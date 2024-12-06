Хуже сахара. Nature: ученые выяснили, как фруктоза стимулирует рак

Диетического сахара не бывает
Её рекомендуют для питания людей с сахарным диабетом и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Для них выпускают массу продуктов, содержащих фруктозу, их продают на полках здорового питания. Но и в обычных продуктах ее очень много. А глюкозо-фруктозный сироп в составе газированных и других напитков — вообще обычное дело.
При этом в последние годы накоплено много негативных данных по фруктозе, и многие специалисты считают её одной из самых вредных разновидностей сахара. Даже вреднее глюкозы и сахарозы (это наш обычный сахар). В aif.ru уже были публикации об особом вреде фруктозы для печени и вообще для всего организма.
Новый и серьезный научный компромат на фруктозу опубликован в свежем номере одного из самых известных научных журналов мира — в Nature («Природа»).
Как тайное становится явным
Большая группа американских ученых провела сложное и большое исследование этого сахара на животных и культуре клеток, и выяснила неизвестные ранее механизмы, благодаря которым он стимулирует ускоренный рост злокачественных клеток. То есть, ускоряет прогрессирование рака.
В чем суть этого исследования, aif.ru рассказывает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова:
— Ученые разобрались, как именно фруктоза стимулирует рост опухолей. Это было непросто. Потому что в опухолях человека нет экспрессии гена для фермента кетогексокиназы С — он не работает. А это значит, что фруктозу злокачественные клетки не усваивают.
Производители фруктозы всем указывали на этот факт и утверждали, что по этой причине она для обмена веществ совсем не вредная.
Но этот фермент кетогексокиназа С в избытке имеется в печени человека. Предательница-печень «кушает» фруктозу, и на-гора вырабатывает из нее такие вещества, как лизофосфатидилхолины (ЛФХ). Они поступают в кровь и «кормят» опухоль, ускоряя рост злокачественной массы по меньшей мере в два раза.
То есть получается, когда исследование проводят на культуре раковых клеток, фруктоза на их рост не влияет, и кажется в этом плане безопасной. Но вот при исследовании в организме, в котором функционирует печень, выраженный негативный эффект есть.
Так что, покупая в следующий раз диетические да и даже обычные продукты, ищем в их составе фруктозу. А в напитках ищем и глюкозо-фруктозный сироп. И найдя что-то подобное, думаем, нужно ли это нам или нет. Поскольку дольче вита с фруктозой — вита бревис (vita brevis в переводе с латыни — жизнь коротка — прим. ред.).