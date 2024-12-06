Хуже сахара. Nature: ученые выяснили, как фруктоза стимулирует рак

Так что, покупая в следующий раз диетические да и даже обычные продукты, ищем в их составе фруктозу. А в напитках ищем и глюкозо-фруктозный сироп. И найдя что-то подобное, думаем, нужно ли это нам или нет. Поскольку дольче вита с фруктозой — вита бревис (vita brevis в переводе с латыни — жизнь коротка — прим. ред.).