Хулиган или скромняга: моменты жизни Сержа Генсбура

До 1965 года и большой популярности доход Сержа в основном составляли роли в кино — в кинематографичности его лица сложно сомневаться. А в 1976-м он дебютировал как режиссер. И тут со скандалом — в фильме «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет», названном, как и его главный хит, Генсбур затронул табуированные темы, вновь связанные с сексом. В главной женской роли он снял свою музу Джейн, но, как и в песне, сделал ее почти мальчиком — с короткой стрижкой и в мужских майках. И, несмотря на насилие, перверсии, черный юмор и китч, лента тоже говорила о самых высоких чувствах. Биркин, трогательно прижимающая к груди игрушку в одной из сцен, — этому доказательство. Игрушка отсылает к собственной плюшевой обезьянке актрисы, Манки, которая была с Джейн с детства и которую она положила в гроб к Сержу как символ их вечной любви. Успеха у прессы фильм в целом не снискал, но похвалы от великого режиссера и критика Франсуа Трюффо удостоился.