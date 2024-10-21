Huffpost перечислили 11 моментов, о которых жалеют родители повзрослевших детей

С одной стороны — вы наверняка гордитесь своими взрослыми детьми — это независимые и успешные люди. Кроме того, вы наконец-то можете заняться собой, уделить внимание занятиям, которые отошли на второй план, пока вы воспитывали малышей.
Но с другой стороны, момент, когда все дети разъедутся, становится большим испытанием. Это кризис называют «синдромом опустевшего гнезда» — у родителей, которым больше не надо каждый день вскакивать, чтобы приготовить завтрак, следить за детским расписанием, возить школьников на занятия, возникает чувство ненужности, пустоты, отчуждения, утраты жизненного смысла и целей.
А еще в это время многие оглядываются назад и с высоты своего опыта смотрят на годы, которые они провели в одном доме всей семьей. Иногда оказывается, что есть вещи, о которых родители жалеют.
Вот самые частые переживания, которыми люди поделились в соцсетях.
- «Я жалею, что мы так много времени проводили в какой-то ненужной суете и беготне. Нужно было больше общаться друг с другом дома — в спокойной обстановке».
- «Я жалею, что у меня не получилось создать дома такую атмосферу, в которую дети с удовольствием приглашали бы своих друзей».
- «Я жалею, что из-за собственного беспокойства не могла расслабиться и просто радоваться некоторым прекрасным моментам».
- «Я жалею, что было много споров по мелочам, которые на самом деле не имеют большого значения — например, бардак в комнате или грязная ванная».
- «Я жалею, что работе уделялось больше времени, чем детям — все самые чудесные моменты их роста прошли мимо меня».
- «Я жалею, что недостаточно часто обнимал (а) детей — мне следовало проявлять больше нежных чувств».
- «Я жалею, что не научила ребенка финансовой самостоятельности — теперь ему придется разбираться в этом самостоятельно».
- «Я жалею, что не смог (ла) дать детям больше возможностей для саморазвития — у меня просто не было на это средств, но мне надо было больше стараться».
- «Я жалею, что мы сохраняли семью “ради детей” — они все равно все понимали. В итоге это стало для них стрессом, а мы потеряли лучшие годы жизни».
- «Я жалею, что не всегда слушал (а), что они мне рассказывают, потому что считал (а), что мои дела в этот момент важнее».
- «Я жалею, что мы не создавали семейные традиции, которые дети могли бы передать нашим внукам».