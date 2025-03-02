Художник создал инсталляцию с живыми поросятами

В Копенгагене (Дания) открылась провокационная выставка «И теперь тебе не все равно». Художник Марко Эваристти представил инсталляцию с тремя живыми поросятами, которые умрут от голода и жажды. Об этом пишет New York Post.
По словам Эваристти, его работа призвана обратить внимание общественности на жестокость современного свиноводства в Дании, где ежегодно из-за плохих условий содержания умирает около 25 тысяч поросят.
Эваристти получил множество гневных откликов после того, как опубликовал в социальной сети фотографию с клеткой, сделанной из продуктовых тележек, в которой находятся поросята. Многие люди пришли в ужас от вида этой инсталляции. Они призывают художника отказаться от жестокости и отпустить животных.
Также пользователи Сети уверены, что поросята не заслуживают такой ужасной и медленной смерти.
Крупнейшая в Дании организация по защите животных Animal Protection Denmark выразила неоднозначное отношение к инсталляции. Биргитте Дамм, представительница организации, сказала, что она понимают проблему содержания поросят на фермах, однако не согласна с тем, что три животных должны умирать от голода и жажды. «Это незаконно и жестоко», — заключила она.
Хотя Дамм не согласилась с тем, как Эваристти отстаивает права животных, она сказала, что он был прав, задавая «важные вопросы о том, кто мы, кем хотим быть и что мы делаем с другими существами ради огромного количества дешевого мяса массового производства».
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