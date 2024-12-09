Художник создает 3D-портреты из LEGO

Позже художник начал делать наброски в формате трехмерных скульптур на стене. Конечно, Понтьерр не был первым, кто начал создавать картины из LEGO, но именно он вывел это искусство на новый уровень. Если смотреть на его работы спереди, то они выглядят, как обычные пиксельные изображения, однако если взглянуть сбоку, можно увидеть блоки конструктора, которые вместе напоминают футуристический красочный город.