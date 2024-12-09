Художник создает 3D-портреты из LEGO

Художник-новатор из Мексики Херардо Понтьерр прославился на весь мир благодаря своим портретам из деталей конструктора LEGO.
Как пишет Oddity Central, Понтьерр увлекся конструктором в возрасте двух лет, а к десяти годам уже стал чемпионом мира по сборке LEGO. Любовь к крошечным блокам с возрастом настолько выросла, что художник стал создавать из них невероятные вещи.
В жизни Понтьерра был период, когда интерес к конструктору сильно угас, из-за чего он переключился на музыку и стал известным скрипачом. Однако во время пандемии COVID-19 большинство его выступлений было отменено. У художника появилось много свободного времени, поэтому он вернулся к LEGO и создал первую в мире функционирующую скрипку из крошечных деталей.
Позже художник начал делать наброски в формате трехмерных скульптур на стене. Конечно, Понтьерр не был первым, кто начал создавать картины из LEGO, но именно он вывел это искусство на новый уровень. Если смотреть на его работы спереди, то они выглядят, как обычные пиксельные изображения, однако если взглянуть сбоку, можно увидеть блоки конструктора, которые вместе напоминают футуристический красочный город.
Каждый из портретов состоит из тысячи деталей, а на создание одного произведения уходит несколько месяцев. В итоге получаются невероятные шедевры, за которые многие готовы заплатить целое состояние. Работы пользуются таким спросом, что в настоящее время есть длинный список ожидания для коллекционеров, желающих заполучить одну из них.
Понтьерр еще не является сертифицированным художником LEGO, но надеется стать первым латиноамериканским художником и 23-м человеком в мире, получившим такой сертификат.
Ранее уличный художник из Китая прославился благодаря оптическим иллюзиям.