Художник из Китая прославился благодаря оптическим иллюзиям

Ли Цзяюэ всегда интересовался искусством, несмотря на то, что он специализируется на электроавтоматике. Большую часть свободного времени молодой человек занимался разработкой уникальных оптических иллюзий на различных объектах, например, фонарных столбах, стволах деревьев и стенах больших зданий. Изображения не просто украшают объекты, а почти не отличаются от окружающего фона.