Художник из Китая прославился благодаря оптическим иллюзиям

Молодой художник Ли Цзяюэ прославился благодаря своим работам на городских улицах. Молодой человек рисует детализированные трехмерные оптические иллюзии, которые показывали на местном телевидении. Об этом пишет Oddity Central.
Ли Цзяюэ всегда интересовался искусством, несмотря на то, что он специализируется на электроавтоматике. Большую часть свободного времени молодой человек занимался разработкой уникальных оптических иллюзий на различных объектах, например, фонарных столбах, стволах деревьев и стенах больших зданий. Изображения не просто украшают объекты, а почти не отличаются от окружающего фона.
Так, на одной из работ на художник изобразил русалку, которая будто витает в воздухе, а не нарисована на бетонной трубе.
Хотя Ли Цзяюэ неизвестен всему миру, все, кто видел его работу, считают художника самым талантливым мастером детализированных оптических иллюзий.
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