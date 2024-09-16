Художница из Петербурга делает увеличенные копии киндер-сюрпризов 90-х

Дарья Нагнибида — художница из Санкт-Петербурга. 10 лет она работала дизайнером и арт-директором, а год назад решила следовать за мечтой, уволилась и стала создавать глиняные фигурки из киндер-сюрпризов, которые так любила в детстве.
Дарья повторяет самые популярные линейки киндер-игрушек из 90-х: бегемотиков и пингвинов. Но иногда среди ее творений встречаются крокодилы или, например, динозавры.
«Почему киндеры? Это мое творческое высказывание, это воспоминание о чем-то добром и светлом. Я убеждена, что у каждого кто родился в 90-х есть история, связанная с этими игрушками» — делится миссией художница на своем сайте.
Размер «подросших» игрушек — 30 см. На создание каждой уходит от трех месяцев до полугода: сначала Дарья создает трехмерную модель на компьютере, затем распечатывает на 3D-принтере и затем на ее основе создает гипсовую форму, куда потом заливается глина.
Не могу вспомнить ни одной другой игрушки из детства, которая была бы мне дороже киндеров.
Застывшая глина обжигается, после чего художница раскрашивает фигурку и упаковывает в огромные киндер-яйца. Процессом изготовления она активно делится в своем блоге и на сайте.
«Меня во всем поддерживает мой мужчина. Он занимается инженерией, 3D-печатью, продумывает детали и еще много чего. Все этапы создания сложны, однако очень увлекательны», — рассказывает Дарья.
Ранее рассказывали об испанской художнице, которая печатает фотографии на листьях деревьев.