Художница из Петербурга делает увеличенные копии киндер-сюрпризов 90-х

Дарья Нагнибида — художница из Санкт-Петербурга. 10 лет она работала дизайнером и арт-директором, а год назад решила следовать за мечтой, уволилась и стала создавать глиняные фигурки из киндер-сюрпризов, которые так любила в детстве.