Хрупкий материал. Стоматолог перечислила причины трещин на зубах

Зубная эмаль — удивительный природный материал, который по твердости превосходит даже наши кости. Неудивительно, что именно зубы чаще всего сохраняются в палеонтологических находках, в то время как скелетные кости со временем разрушаются. Однако даже эта мощная броня не неуязвима. Многие люди обнаруживают, что со временем на их зубах появляются трещины и сколы. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала aif.ru, что же становится причиной этого явления и как с ним бороться.
Что может спровоцировать трещины
Факторов, способных спровоцировать растрескивание эмали, на самом деле немало. Некоторые из них связаны с неправильной гигиеной полости рта. Например, развитие кариеса или заболевания десен — таких как пародонтит и пародонтоз, ведут к ослаблению эмали.
Но есть и другие, более неожиданные причины. Нарушение кислотно-щелочного баланса слюны, вызванное проблемами с желудочно-кишечным трактом или эндокринными заболеваниями, может серьезно подорвать прочность зубного покрова.
Не меньший вред наносят и резкие перепады температур — например, когда холодный напиток следует за горячим блюдом. Курение и злоупотребление абразивными отбеливающими пастами также негативно отражаются на состоянии эмали.
Даже привычка грызть твердые предметы, от семечек до ногтей, может в конечном счете привести к появлению трещин на зубах. Не менее опасен и бруксизм — неосознанное скрежетание зубами во сне.
В итоге нарушение рациона, недостаток микро- и макроэлементов, таких как кальций и фтор, также становится питательной средой для разрушения зубной эмали.
Каковы симптомы и что предпринять
Чаще всего трещины возникают на передних зубах — ввиду их более тонкой структуры и меньшей защищенности. Однако, если подобные дефекты образуются на коренных зубах, их бывает гораздо сложнее распознать на ранних стадиях.
Тем не менее есть ряд характерных симптомов, которые должны насторожить пациента. Главный из них — повышенная чувствительность, особенно к кислой, соленой, горячей или холодной пище. В некоторых случаях болевые ощущения могут возникать даже при простом вдыхании воздуха.
Еще один тревожный признак — появление болей при жевании пищи, если ее частицы попадают в трещину и застревают в ней. Также пациент может ощущать дискомфорт при надавливании или надкусывании на поврежденный зуб.
Визуально же трещины проявляются потемнением краев скола, что особенно заметно у любителей продуктов, окрашивающих зубы — чая, кофе, шоколада, а также у курильщиков.
В зависимости от направления и глубины трещин, стоматологи выделяют их несколько разновидностей. Наиболее распространены вертикальные дефекты, которые, как правило, не вызывают серьезных проблем, если пациент будет аккуратен в привычках питания и гигиены.
Однако несвоевременное обращение к специалисту грозит тем, что микротрещины могут со временем разрастаться и усугубляться, вплоть до полного раскола коронки зуба. Поэтому при малейших подозрениях на повреждение эмали необходимо проконсультироваться со стоматологом, который сможет не только диагностировать проблему, но и подобрать оптимальный способ ее устранения.