Хрупкий материал. Стоматолог перечислила причины трещин на зубах

Зубная эмаль — удивительный природный материал, который по твердости превосходит даже наши кости. Неудивительно, что именно зубы чаще всего сохраняются в палеонтологических находках, в то время как скелетные кости со временем разрушаются. Однако даже эта мощная броня не неуязвима. Многие люди обнаруживают, что со временем на их зубах появляются трещины и сколы. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала aif.ru, что же становится причиной этого явления и как с ним бороться.