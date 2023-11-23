Христа ради юродивый Максим. Что можно и чего нельзя 24 ноября 2023 года

Блаженный Максим, которого ласково называли Христа ради юродивый, жил в тяжелые времена татарских набегов и утешал народ: «Не плачь битый, плачь небитый; оттерпимся, и мы люди будем… за терпение даст Бог спасение».

Кем был блаженный Максим?

Максим жил в первой половине XV века и прославился подвигом мнимого безумия, юродства Христа ради. Блаженный Максим жил в тяжёлые для русского народа времена: татарские набеги, засухи, эпидемии. «Не плачь битый, плачь небитый; оттерпимся, и мы люди будем… за терпение даст Бог спасение», — утешал обездоленных святой. Его ласково звали Христа ради юродивый, Московский чудотворец. В любое время года блаженный Максим ходил практически нагой. Скончался блаженный Максим в 1434 году. У могилы этого угодника Божия сразу стали происходить чудесные исцеления. Столетием позднее было принято решение о его прославлении как святого, и тогда же произошло обретение честных мощей этого святого.

Кем был Евгений (Васильев)?

Священнослужитель Евгений (Васильев) пострадал за верность Христу в период советских богоборческих гонений в 1937 году. Прославлен в лике святых в многотысячном сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Кем был преподобный Феодор Студит?

Феодор родился в 758 году в Константинополе и получил широкое и разностороннее образование. Приняв иночество, подвизался в обители Сакудион (близ горы Олимп), в которой позже стал настоятелем. В 796 году за ревность о хранении церковных правил и обличение беззакония императора-еретика Константина VI после жестоких мучений был сослан в заточение в город Солунь. Но и там он боролся с ересью. В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращён из ссылки и получил в управление пребывавший в запустении константинопольский Студийский монастырь. Уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Для управления монастырём преподобный Феодор составил общежительный устав монашеской жизни, получивший название Студийского. В XI веке именно этот устав был принят в Киево-Печерском монастыре и отсюда распространился по всем русским обителям. Скончался Феодор в очередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако уже два года спустя Феодора Студита прославили в лике святых, а в 845-м его честные мощи торжественно перенесли в Студийский монастырь, где от них сразу начали совершаться многочисленные чудеса и исцеления. В Москве, около храма у Никитских ворот, где венчались Пушкин и Гончарова, есть небольшая церковь преподобного Феодора Студита. Она входила в ансамбль Феодоровского монастыря, закрытого в годы западнических реформ Петра I.

Кем был Мина Котуанский?

Святой страдалец начала IV столетия был родом из египтян, поступивших на римскую воинскую службу в Малую Азию. Когда императоры Диоклетиан и Максимиан начали антихристианское гонение, святой Мина отказался служить гонителям, оставил службу и удалился в горы. Однажды во время языческого праздника Мина пришёл в Котуан, где раньше проходил воинское служение, и смело обличил идолопоклонников. За это страдалец принял жесточайшие пытки и был обезглавлен.

Кем был Викентий Августопольский?

Ученик блаженного Валерия, епископа города Августополя (ныне Сарагоса, Испания) жил в IX веке. Викентий был диаконом и имел дар к ораторству. Император-язычник Диоклетиан приказал схватить учителя и ученика, их подвергли пыткам, а после Викентия предали сожжению.

Кем были Виктор и Стефанида Дамасские?

Жили в II столетии в Сирии и приняли мученичество за верность Христу в годы антихристианских гонений императора-язычника Марка Аврелия Философа. Виктор был воином и отказался принести жертву идолам, за что его подвергли пыткам. При этом он умудрился совершить несколько чудес. Когда же он исцелил ослепших воинов, уверовала и супруга одного из мучителей Стефанида. Она была казнена вместе с Виктором.

Что нужно делать 24 ноября 2023 года?

— К этому дню надо закончить все сельхозработы и приготовить участок, в том числе дачный, к зиме.

— День, когда лучше не выходить без нужды из дома.

— Принято перебирать посуду, и избавлялись от треснутых тарелок и бокалов.

— В этот день на семейный стол положено ставить щи.

Что нельзя делать 24 ноября 2023 года?

— Нельзя играть свадьбы и свататься.

— Лучше не назначать свидания.

— Нельзя грубить.

— Нельзя переедать.