Хрипы и дрожание. Эндокринолог рассказала, как распознать диабет по голосу

Считается, что диабет можно заподозрить, если человек начинает жаловаться на постоянную жажду и усталость, так как почки вынуждены постоянно выводить избыток сахара. А для этого нужна жидкость. Однако есть и еще один неочевидный признак — изменения голоса. Об этом рассказала в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
У диабетиков голос дрожит и слабеет
Врач сослалась на недавнее исследование канадских ученых, в котором участвовало 267 мужчин и женщин. Больше трети имели диагноз сахарный диабет второго типа. Пациенты в течение двух недель записывали на специальное приложение в смартфоне до 6 раз в день одну и ту же фразу: «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?».
Далее записи проанализировали с помощью искусственного интеллекта по 14 характеристикам. Выяснилось, что у здоровых людей и больных диабетом отличаются громкость, высота и тембр голоса, причем есть различия в зависимости от пола.
Программу «обучили» диагностировать диабет по изменениям голоса, а для большей точности включили в анализ возраст пациента и индекс массы тела. Точность определения диагноза по голосу составила 86% для мужчин и 89% у женщин.
Что именно происходит с голосом при диабете?
У мужчин изменяется громкость голоса, он сильнее дрожит. У женщин изменяется высота голоса, тоны становятся более низкие. И у всех диабетиков голос зачастую охрипший, а иногда совсем пропадает.
Повышенный сахар разрушает связки
Ученые предположили, что повышенные концентрации глюкозы влияют на эластичные свойства голосовых связок, повреждают нервные волокна. А если есть сопутствующие заболевания, например, тревожное расстройство или депрессия, то голос изменяется еще больше.
Исследователи сделали вывод, что анализ голоса можно использовать как инструмент предварительного скрининга или мониторинга сахарного диабета второго типа в сочетании с другими факторами риска.
«Конечно, не стоит ставить себе диагноз на основе охрипшего голоса, — предупреждает доктор Павлова. — Причин таких изменений может быть множество, и определить верную способен только врач. Но в список симптомов диабета второго типа добавился еще один, пусть и не слишком очевидный».