Хрипы и дрожание. Эндокринолог рассказала, как распознать диабет по голосу

Врач сослалась на недавнее исследование канадских ученых, в котором участвовало 267 мужчин и женщин. Больше трети имели диагноз сахарный диабет второго типа. Пациенты в течение двух недель записывали на специальное приложение в смартфоне до 6 раз в день одну и ту же фразу: «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?».