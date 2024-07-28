Хранители книг и спаситель Сириуса. Что почитать всей семьей

14-летний Роман впервые уезжает на дачу без родителей и проводит там время в полном одиночестве. У него есть скетчбук для рисования и старый дедушкин фотоаппарат — что еще нужно для счастья? Но приезд лучшего друга Яна переворачивает все с ног на голову. Чувствительный, внимательный и неуверенный в себе Рома понимает, что Ян бывает опасен и с ним очень трудно спорить. Дело осложняется тем, что Рома обязан другу жизнью — тот спас его из воды шесть лет назад.