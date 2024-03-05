Хранение салата в холодильнике помогает избежать болезни

Листовые зеленые овощи являются важными источниками пищевых волокон и питательных веществ, однако, несмотря на свою полезность, в них также могут содержаться патогены. Так, салат-латук часто становится причиной вспышек болезней пищевого происхождения.
Специалисты из Иллинойского университета Урбана-Шампейн (США) провели исследования, в котором изучили факторы, влияющие на заражение кишечной палочкой через пять видов листовой зелени: салата ромэн, салата-латука, шпината, капусты и белокочанной капусты. Об этом пишет EurekAlert.
В ходе работы ученые заразили кишечной палочкой листья каждого из пяти видов изучаемых овощей и наблюдали, что с ними происходит при хранении при 4, 20 и 37 градусах Цельсия. Было обнаружено, что восприимчивость патогена определяется сочетанием температуры и свойствами поверхности каждого овоща, таких как шероховатость и слой из натурального воска.
При комнатной температуре кишечная палочка быстро размножается, поэтому хранение салата при 4 градусах и ниже сокращает популяцию бактерии. Однако для зелени с покрытием из натурального воска на листьях (кале, листовая капуста), патоген растет медленнее при более высоких температурах.
Несмотря на это, белокачанная капуста и листовая капуста менее подвержены заражению кишечной палочкой, чем салат-латук. Более того, первые два вида листовой зелени обрабатываются перед употреблением в пищу, что убивает бактерии, а вот третий употребляют в сыром виде. В этом случае, говорят эксперты, промывание овощей действительно помогает.
Также ученые ввели кишечную палочку в срезанные листья, чтобы сравнить поврежденную и целую поверхности.
При разрезании листа выделяется овощной сок, который является отличной средой для размножения патогенов. Однако жидкость из шпината, капусты и листовой капусты обладают антимикробными свойствами, которые противостоят появлению и размножению кишечной палочки.
Специалисты утверждают, что выделенный сок может использоваться в качестве природного антимикробного средства или как покрытие для борьбы с заражением патогенами пищевого происхождения как на доуборочной, так и послеуборочной стадиях.
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Анна Морозова