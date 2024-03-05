Хранение салата в холодильнике помогает избежать болезни

Несмотря на это, белокачанная капуста и листовая капуста менее подвержены заражению кишечной палочкой, чем салат-латук. Более того, первые два вида листовой зелени обрабатываются перед употреблением в пищу, что убивает бактерии, а вот третий употребляют в сыром виде. В этом случае, говорят эксперты, промывание овощей действительно помогает.