Храм Посейдона на Пелопоннесе превзошел ожидания ученых

Археологи обнаружили фрагменты впечатляющего мраморного бассейна диаметром около одного метра, так называемого перирхантериона. Этот ритуальный сосуд для очищения имитирует бронзовую чашу. Также была найдена бронзовая табличка, которая была прикреплена к одной из стен храма. Надпись на ней будет прочитана после реставрации. Она может предоставить дополнительные ценные сведения об истории и использовании святилища.