HR-консультант назвала главные ошибки при поиске работы

«Кандидаты часто подходят к поиску работы без подготовки, что приводит к массовому отклику на вакансии. Это не приносит ожидаемого результата и неизбежно приводит к увеличению срока поиска работы, разочарованиям и даже к выгоранию. В большинстве случаев такое поведение обусловлено отсутствием понимания собственных интересов и ценностей, а также критериев к компании, где соискателю было бы интересно и комфортно работать», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что количество отказов на собеседовании сократится, если проработать стратегию поиска и составить список требований к работодателю.

Для этого необходимо проанализировать и проработать свои ценности (интересная сфера, подходящий тип организации, какие ценности должны быть у компании, какие условия работы важны и т. д. ) и окликаться на вакансию, если условия совпадают с полученными критериями по меньшей мере на 60%.

Еще одной распространенной ошибкой при выборе работы является отсутствие понимания экономической ситуации в стране и мире.

«Мониторинг рынка позволяет оставаться кандидату востребованным и трезво оценивать уровень своих зарплатных ожиданий, а также тех навыков, которые необходимо постоянно усиливать», — подчеркнула Савченко.

Также среди распространенных ошибок консультант перечислила завышенные ожидания в зарплате, неправильное составление резюме и сопроводительных писем, а также неумение говорить о собственных достижениях.

Ранее, 5 декабря, сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 57% россиян готовы поменять место трудоустройства и 50% готовы сменить профессию в 2024 году. Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).