HR-эксперт рассказал, выпускникам вузов или колледжей легче найти работу

В России начали активнее приглашать на работу выпускников колледжей. Об этом в разговоре с NEWS рассказал член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян.
HR-эксперт отметил, что также работодателей стали больше интересовать соискатели, прошедшие краткосрочные профессиональные программы. В частности, нередко на работу берут выпускники колледжей, получившие навыки по IT-программам и дизайну.
Как объяснил Гарри Мурадян, колледжи и краткосрочные профессиональные программы предоставляют собой целенаправленное и практическое образование. Это делает их выпускников конкурентоспособными.
HR-эксперт также рассказал, что рынок становится более ориентированным на навыки. Сейчас многие руководители оценивают больше их, чем диплом.
«В сферах, где важны специфические технические навыки, таких как IT, программирование или инженерия, работодатели все чаще обращают внимание на практические навыки и реальный опыт», — рассказал Гарри Мурадян.
Некоторые компании внедряют программы стажировок и практик, чтобы оценивать соискателей в проектной среде.
Вместе с тем дипломы престижных вузов страны не перестают быть преимуществом для ищущих работу. Это связано с исторически сложившимся мнением о высоком качестве образования в этих учебных заведениях, пояснил эксперт. Некоторым работодателям важен статус вуза.
Перспективность трудоустройства может зависеть от региона. Новое исследование выявило самый перспективный в плане поиска работы.