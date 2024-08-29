HR-эксперт рассказал, выпускникам вузов или колледжей легче найти работу

Вместе с тем дипломы престижных вузов страны не перестают быть преимуществом для ищущих работу. Это связано с исторически сложившимся мнением о высоком качестве образования в этих учебных заведениях, пояснил эксперт. Некоторым работодателям важен статус вуза.