HR-эксперт назвала способ произвести хорошее впечатление на собеседовании

Чукина подчеркнула, что каждый человек может освоить навык управления речью и использовать ее для налаживания связей, прохождения собеседования, расположения к себе человека или аудитории. Для этого она рекомендовала непрерывно пополнять свой словарный запас с помощью чтения, обращать внимание на чистоту речи и избавляться от слов-паразитов.