HR-эксперт назвала способ произвести хорошее впечатление на собеседовании

«Управление впечатлением — уникальный инструмент, состоящий из двух стратегий восприятия: вербальной и невербальной. Они позволяют сформировать нужный образ успешного человека для налаживания коммуникации, продвижения по работе или в собственном деле, а также позволяют надолго оставить след в памяти человека. Причем как положительный, так и отрицательный», — сказала Чукина в беседе с Lenta.Ru.
По словам специалиста, правильная вербальная стратегия строится на речи человека, умении четко и ясно выражать мысли и адаптировать свою речь к аудитории. Сюда также входит использование подходящих тонов и интонаций, сила и объемность голоса, а также умение слушать и задавать вопросы, добавила она.
Чукина подчеркнула, что каждый человек может освоить навык управления речью и использовать ее для налаживания связей, прохождения собеседования, расположения к себе человека или аудитории. Для этого она рекомендовала непрерывно пополнять свой словарный запас с помощью чтения, обращать внимание на чистоту речи и избавляться от слов-паразитов.
Она также отметила, что невербальная стратегия управления впечатлением строится на жестах, мимике, зрительном контакте и позе. Эксперт уточнила, что на собеседовании рекрутер и соискатель видят друг друга впервые, и если кандидат сидит с ровной осанкой, прямыми плечами, открытой позой (без скрещивания ног и рук и расслабленным лицом), то такой образ будет говорить об уверенности человека.
Не стоит забывать про опрятный внешний вид и хорошее настроение, которые помогут создать нужное впечатление.
Карьерный эксперт предупредила, что вздохи, хмурое лицо, сжатые губы, поднятые плечи, скрещенные руки или ноги, избегание взгляда в глаза — это примеры, которых стоит избегать.
Ранее в этот день «Известия» писали, что большинство работодателей (87%) готовы больше платить управленцам за прокаченные soft skills. Свыше половины из них заявили, что поднимут уровень зарплаты кандидата с развитыми навыками на сумму от 5 до 15% выше изначальной. Это следует из результатов опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру» и специалистами консалтингового агентства RusPartners.
В частности, опрошенные считают важным качеством для руководителей стрессоустойчивость — этот вариант выбрали 70% респондентов. Также работодатели обращают внимание на коммуникабельность кандидата и его умение вести переговоры — 69%. Навык работать в команде отметили 57% опрошенных, а лидерские качества — 47%.
6 ноября карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова рассказала, что грамотное составление резюме считается одним из шагов к успешному трудоустройству для человека, у которого нет опыта работы, сообщает 360.ru.
В свою очередь руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил в разговоре с НСН, что на собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10−20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант.
В конце октября сообщалось, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработки, если работодатель доплачивает за них. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром «Консоль. Про». При этом чаще других сталкиваются с переработками жители Казани (40%), Красноярска (39%), Челябинска (38%) и Санкт-Петербурга (36%).