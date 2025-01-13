HR-эксперт назвала самые востребованные профессии на 2025 год

В разговоре с РИАМО она отметила, что ситуацию усугубляют расхождения между предпочтениями поколения Z (поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) относительно профессий и запросами работодателей. Молодежь сейчас ищет гибкие форматы занятости — фриланс, гибридные графики и подработку в удобное время. Для этого поколения наиболее привлекательны профессии, связанные с анализом данных, маркетингом, разработкой искусственного интеллекта, созданием и визуализацией контента. Особенно интересны молодежи творческие специальности — молодым сотрудникам важны самореализация и креативность.
При этом к традиционно востребованным профессиям относятся врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты и тестировщики. Особо остро работодатели нуждаются в высококвалифицированных разработчиках, специалистах по кибербезопасности и аналитиках. Сохраняется нехватка кадров в строительстве, розничной торговле, сфере доставки, общепита и клининга. Также есть спрос на профессионалов рабочих специальностей, включая водителей и авторемонтников.
При этом востребованность офисных сотрудников постепенно снижается. Это объясняется ростом автоматизации и внедрением искусственного интеллекта. Так, многие рутинные задачи, которые раньше выполняли люди, заменяются цифровыми решениями, а непрофильные функции (бухгалтерия, кадровое делопроизводство) все чаще передаются на аутсорсинг.
Также Ирина Лялина отметила, что работодатели сейчас активно предлагают обучение прямо на рабочем месте, указывая это в вакансиях. Сегодня сотрудник, который не повышал навыки последние пять лет, может уже считаться неквалифицированным: стремительное развитие технологий существенно изменяет требования к профессиям. Навыки самообучения становятся ключевыми для успешной карьеры.
По словам эксперта, наибольшим спросом пользуются компетенции, которыми пока владеет немногие. Это базовые знания программирования в качестве дополнения к основной профессии, навыки работы с социальными сетями, искусственным интеллектом, чат-ботами, анализом больших данных.
«Также ценятся умение работать с современным программным обеспечением и оборудованием, наличие водительских прав нескольких категорий и опыт использования сложных станков», — резюмировала эксперт.
Нередко после собеседований соискатели получают отказ. Что делать в таких случаях и как это пережить, рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.