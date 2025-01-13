HR-эксперт назвала самые востребованные профессии на 2025 год

В разговоре с РИАМО она отметила, что ситуацию усугубляют расхождения между предпочтениями поколения Z (поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) относительно профессий и запросами работодателей. Молодежь сейчас ищет гибкие форматы занятости — фриланс, гибридные графики и подработку в удобное время. Для этого поколения наиболее привлекательны профессии, связанные с анализом данных, маркетингом, разработкой искусственного интеллекта, созданием и визуализацией контента. Особенно интересны молодежи творческие специальности — молодым сотрудникам важны самореализация и креативность.