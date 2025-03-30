Хозяин «самой старой кошки в мире» раскрыл секрет ее долголетия

По словам Гринхафа, его черепаховая кошка родилась в 1995 году. Первой ее владелицей была супруга британца — она взяла Милли к себе, когда той было три месяца. В честь юбилея кошки хозяин заказал праздничный торт с фото именинницы. Он признался, что его цель — чтобы Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесcа, однако он не может подтвердить ее возраст.