Хозяин нашумевшей «козлиной ОПГ» из Бутова пригласил в гости Джигана и Оксану Самойлову

Как рассказал Валерий Борисович корреспонденту SHOT, родом он из Саратовской области. Любовь к козам началась у него с самого рождения — по его словам, выкормили его козьим молоком, а не материнским. В 16 лет дед Валера сбежал из дома, чтобы строить ГЭС, и прошёл путь от монтажника до большого московского начальника в Госкомитете по науке. Но мечта о собственной ферме оказалась сильнее, и к пенсии он обзавёлся-таки 14 козочками. Правда, есть одно но: его маленький частный дом находится рядом с большими бутовскими ЖК, и жителям новостроек такое близкое соседство с «природой» не нравится.