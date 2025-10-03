Хотят урвать кусочек: эксперт сказал, что скрывается за словами главы МИД Польши об Украине

Сикорский отметил, что благодаря историческим, языковым и географическим особенностям Польша якобы может стать надежной площадкой для инвесторов из стран Запада, которые захотят вложить свои финансы в бизнес на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что не рассматривает вариант полного разрыва дипотношений с РФ.
По словам Скачко, в заявлении Сикорского может скрываться тайное желание Польши забрать себе часть украинской территории.
«Польша всегда хотела забрать себе правобережную часть территории, которая когда-то называлась Сходни кресы. Потом они хотели забрать Галицию и Волынь — пять областей Западной Украины, которые тоже когда-то входили в состав Польши. Они и сейчас это хотят, но Варшава всегда указывала главную проблему — на этих территориях практически нет польского населения. В лучшем случае они хотели получить какую-то компенсацию», — сказал собеседник издания.
Политолог отметил, что сейчас Польша «хочет получить подряды на восстановление Украины», которое оценивается от 200 до 600 миллиардов долларов. При этом, как заявил Скачко, эти деньги нужно еще найти, поскольку, кто будет их давать и под какие гарантии, если Украина уже давно распродана и перепродана своей же властью.
«Дедушка, а у вас есть возможность экономить деньги? Возможность есть, но денег нет. Так и здесь. Где они деньги возьмут? Если вкладывать свои деньги, то это бессмысленно — их могут отобрать. Может быть, они захотят забрать себе часть Украины, если у них это получится, то в виде буферной зоны, которая бы отдаляла границы Европы от России», — резюмировал Скачко.
Артем Феоктистов.