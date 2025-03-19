Хотел бы уметь останавливать время: актер Никита Панфилов — откровенно о своем прошлом

— После школы я не знал, куда мне идти. Актерскую профессию, которой занимаюсь сейчас, и считаю, что ее мне Господь подарил, воспринимал тогда как хобби. Перед глазами были примеры деда с бабушкой, ветеранов труда. Я считал, что работать надо в поте лица. А в 1990-е у нас полкласса поступало в силовые структуры. Но у меня все сложилось иначе. Я много кем хотел стать — и хирургом, и спортсменом, и массажистом. Теперь мои роли в фильмах и сериалах дают мне возможность испытать это на себе, прожить маленькие жизни.