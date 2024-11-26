Хоррор-квесты могут положительно повлиять на иммунитет

В среднем каждый участник исследования находился в доме около 50 минут. Уровень страха ученые измеряли с помощью мониторинга сердцебиения и самоотчетов испытуемых. Перед экспериментом, сразу после и еще через три дня у добровольцев взяли образцы крови. Ученые измерили количество C-реактивного белка — маркера воспаления в организме, а также разных типов лейкоцитов, являющихся клетками иммунной системы.