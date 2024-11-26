Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоррор-квесты могут положительно повлиять на иммунитет

Оказывается, переживать страх полезно.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: walibi.nl

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, что переживание страха может помочь иммунитету в борьбе с воспалением. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

В эксперименте 113 испытуемых посетили профессионально обустроенный дом с привидениями, в котором прошли через 50 тематических комнат. В них находились актеры, играющие роли зомби, жутких клоунов и маньяков с бензопилами.

В среднем каждый участник исследования находился в доме около 50 минут. Уровень страха ученые измеряли с помощью мониторинга сердцебиения и самоотчетов испытуемых. Перед экспериментом, сразу после и еще через три дня у добровольцев взяли образцы крови. Ученые измерили количество C-реактивного белка — маркера воспаления в организме, а также разных типов лейкоцитов, являющихся клетками иммунной системы.

Ученые выявили у 22 из 113 участников низкоуровневое воспаление до посещения дома с привидениями. Через три после хоррор-квеста уровень C-реактивного белка у них снизился до нормальных значений.

Результаты также показали, что общее количество лейкоцитов и лимфоцитов в крови 113 испытуемых уменьшилось через три дня после мероприятия. Эти данные указывают на снижение воспаления после испытанного страха в доме с привидениями.

Ученые напомнили, что острая реакция на стресс, называемая «бей или беги», приводит к временной мобилизации иммунной системы. По словам специалистов, теперь любители ужасов могут посещать страшные мероприятия с пользой для здоровья. Особенно это касается людей с воспалением.

Команда ученых заключила, что в контексте рекреационного страха, то есть страха вперемешку с удовольствием от просмотра фильмов ужасов и прохождения хоррор-квестов полученные эмоции могут являться неким тренажером для иммунной системы.

Ранее ученые нашли зону мозга, отвечающую за страх опозориться перед публикой.