Хоррор-квесты могут положительно повлиять на иммунитет

Датские ученые из Орхусского университета выяснили, что переживание страха может помочь иммунитету в борьбе с воспалением. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior, and Immunity.
В эксперименте 113 испытуемых посетили профессионально обустроенный дом с привидениями, в котором прошли через 50 тематических комнат. В них находились актеры, играющие роли зомби, жутких клоунов и маньяков с бензопилами.
В среднем каждый участник исследования находился в доме около 50 минут. Уровень страха ученые измеряли с помощью мониторинга сердцебиения и самоотчетов испытуемых. Перед экспериментом, сразу после и еще через три дня у добровольцев взяли образцы крови. Ученые измерили количество C-реактивного белка — маркера воспаления в организме, а также разных типов лейкоцитов, являющихся клетками иммунной системы.
Ученые выявили у 22 из 113 участников низкоуровневое воспаление до посещения дома с привидениями. Через три после хоррор-квеста уровень C-реактивного белка у них снизился до нормальных значений.
Результаты также показали, что общее количество лейкоцитов и лимфоцитов в крови 113 испытуемых уменьшилось через три дня после мероприятия. Эти данные указывают на снижение воспаления после испытанного страха в доме с привидениями.
Ученые напомнили, что острая реакция на стресс, называемая «бей или беги», приводит к временной мобилизации иммунной системы. По словам специалистов, теперь любители ужасов могут посещать страшные мероприятия с пользой для здоровья. Особенно это касается людей с воспалением.
Команда ученых заключила, что в контексте рекреационного страха, то есть страха вперемешку с удовольствием от просмотра фильмов ужасов и прохождения хоррор-квестов полученные эмоции могут являться неким тренажером для иммунной системы.
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