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Хоррор-квест может привести к психозу и ПТСР

Квесты-ужастики интересуют многих людей. Однако подходят такие развлечения не всем. Психолог Олеся Кирасова объяснила, кому не стоит проходить хоррор-квесты.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В разговоре с Национальной службой новостей она рассказала, что у нездорового человека после такого времяпровождения может возникнуть множество проблем.

Психолог отметила, что ужас — это стресс, на который психика может отреагировать по-разному. Психически здоровый человек получит от хоррор-квеста удовольствие, и все. Однако если есть даже малейшие нарушения психики или его участнику меньше 21 года (до этого возраста она нестабильна) либо он старше 60 лет, то в самом страшном случае такой вид развлечения может быть триггером к психозу, вызывать галлюцинации и неадекватное поведение. Кроме того, хоррор-квест может вызвать ПТСР (посттравматическое расстройство), повысить гормон стресса — кортизол, привести к проблемам с сердцем и физическим зажимам. У здорового человека такого не случится, подчеркнула Олеся Кирасова.

Таким образом, хоррор-квестов лучше избегать людям младше 21 года и старше 60 лет, а также пациентам с нарушениями психики.

Исследователи советуют отказываться от подобных развлечений в полнолуние. В такие дни могут обостриться или измениться рефлексы.