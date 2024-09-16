Хоррор-квест может привести к психозу и ПТСР

В разговоре с Национальной службой новостей она рассказала, что у нездорового человека после такого времяпровождения может возникнуть множество проблем.
Психолог отметила, что ужас — это стресс, на который психика может отреагировать по-разному. Психически здоровый человек получит от хоррор-квеста удовольствие, и все. Однако если есть даже малейшие нарушения психики или его участнику меньше 21 года (до этого возраста она нестабильна) либо он старше 60 лет, то в самом страшном случае такой вид развлечения может быть триггером к психозу, вызывать галлюцинации и неадекватное поведение. Кроме того, хоррор-квест может вызвать ПТСР (посттравматическое расстройство), повысить гормон стресса — кортизол, привести к проблемам с сердцем и физическим зажимам. У здорового человека такого не случится, подчеркнула Олеся Кирасова.
Таким образом, хоррор-квестов лучше избегать людям младше 21 года и старше 60 лет, а также пациентам с нарушениями психики.
Исследователи советуют отказываться от подобных развлечений в полнолуние. В такие дни могут обостриться или измениться рефлексы.