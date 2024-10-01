Хоровое пение улучшает функции мозга и защищает от деменции

К 2050 году число людей с деменцией может вырасти втрое и достичь 153 млн. человек. Деменция считается болезнью современной цивилизации. Анализ классических греческих и римских медицинских текстов показал, что тяжелая потеря памяти и болезнь Альцгеймера, часто встречающиеся сегодня, были чрезвычайно редкими 2−2,5 тыс. лет назад, во времена Аристотеля, Галена и Плиния Старшего. Ученые пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера и связанные с ней нарушения являются заболеваниями современной окружающей среды и образа жизни.