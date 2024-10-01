Хоровое пение улучшает функции мозга и защищает от деменции

Регулярное участие в хоровом пении может улучшить структуру белого вещества мозга. Ученые из Университета Хельсинки установили, что хоровое пение способствует поддержанию здоровья мозга на протяжении всей жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Human Brain Mapping.
Не секрет, что музыка оказывает положительное влияние на когнитивное здоровье. Она активирует множество областей мозга, улучшает память и скорость обработки информации. На этот раз ученые решили проверить, как занятия музыкой и пение в хоре влияет на когнитивное здоровье пожилых людей.
Чтобы изучить пользу хорового пения для мозга, исследователи из Университета Хельсинки под руководством Неллы Мойссейнен провели исследование среди 95 людей в возрасте от 21 до 88 лет. Участников разделили на три возрастные группы: молодежь (20−39 лет), взрослые среднего возраста (40−59 лет) и пожилые люди (60 лет и старше). Чтобы изучить, как хоровое пение связано с состоянием белого и серого вещества мозга, ученые использовали метод нейровизуализации.
Оказалось, что хоровое пение помогает укрепить связи в белом веществе мозга, особенно в мозолистом теле — области, соединяющей два полушария. Наиболее выраженный эффект наблюдался у пожилых людей. Таким образом, ученые пришли к выводу, что хоровое пение может замедлить «истончение» белого вещества и способствовать сохранению когнитивных функций. Кроме того, улучшения были обнаружены и в части мозга, отвечающей за функции памяти. Этот эффект наблюдался исключительно у пожилых участников.
По словам ученых, в хоровом пении заключена не только польза от прослушивания музыки, но и возможность социального взаимодействия, которое может стать ценным инструментом для поддержания когнитивного здоровья с возрастом.
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