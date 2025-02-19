Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорошо ли вы знаете песни Егора Летова: памятная викторина

19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет от острой дыхательной недостаточности в Омске скончался Егор Летов — основатель группы «Гражданская оборона», крестный отец русского панк-рока и музыкально-поэтическая легенда в целом.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail

В знак памяти предлагаем поучаствовать в тематической викторине. Среди вариантов ответа найдите правильные продолжения строчек песен Егора Летова из вопросов.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.