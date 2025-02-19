Хорошо ли вы знаете песни Егора Летова: памятная викторина

В знак памяти предлагаем поучаствовать в тематической викторине. Среди вариантов ответа найдите правильные продолжения строчек песен Егора Летова из вопросов.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.
19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет от острой дыхательной недостаточности в Омске скончался Егор Летов — основатель группы «Гражданская оборона», крестный отец русского панк-рока и музыкально-поэтическая легенда в целом.
В знак памяти предлагаем поучаствовать в тематической викторине. Среди вариантов ответа найдите правильные продолжения строчек песен Егора Летова из вопросов.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.