Хороший сон в выходные снижает риск развития сердечных заболеваний на 20%

На ежегодной встрече Европейского общества кардиологов в Лондоне было объявлено, что полноценный сон в выходные способен снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%. При этом компенсирующий сон в особенности полезен для тех, кто регулярно не высыпается в течение рабочей недели.
В рамках исследования ученые проанализировали данные почти 91 тысячи участников за последние 14 лет. Для исключительной точности показателей испытуемые регулярно носили специальные мониторы, отслеживающие состояние сердца.
Ранее группа ученых с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) определила, в каких областях мозга возникает любовь разных типов.