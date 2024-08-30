Хороший сон в выходные снижает риск развития сердечных заболеваний на 20%

На ежегодной встрече Европейского общества кардиологов в Лондоне было объявлено, что полноценный сон в выходные способен снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%. При этом компенсирующий сон в особенности полезен для тех, кто регулярно не высыпается в течение рабочей недели.