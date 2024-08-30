Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хороший сон в выходные снижает риск развития сердечных заболеваний на 20%

Согласно данным 14-летнего исследования, полноценный сон по выходным приносит значительную пользу для здоровья сердца.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

На ежегодной встрече Европейского общества кардиологов в Лондоне было объявлено, что полноценный сон в выходные способен снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%. При этом компенсирующий сон в особенности полезен для тех, кто регулярно не высыпается в течение рабочей недели.

В рамках исследования ученые проанализировали данные почти 91 тысячи участников за последние 14 лет. Для исключительной точности показателей испытуемые регулярно носили специальные мониторы, отслеживающие состояние сердца.

В итоге было выявлено, что у тех участников, которые высыпались по выходным, испытывая при этом регулярный недостаток сна по будням, вероятность развития сердечных заболеваний была на 20% ниже.

Ранее группа ученых с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) определила, в каких областях мозга возникает любовь разных типов.