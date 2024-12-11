Хороший сон помогает изучать иностранные языки

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 35 взрослых носителей английского языка. Исследователи наблюдали за их мозговой активностью, когда они осваивали искусственно созданный язык Mini Pinyin, вдохновленный китайским.
Участников разделили на две группы. Первая утром изучала Mini Pinyin, а вечером проходила тестирование на память. Вторая группа училась вечером, а потом восемь часов спала в лаборатории, где ученые фиксировали мозговую активность. Затем, на следующее утро, эти участники сдавали тесты.
Оказалось, что добровольцы, которые спали восемь часов, выполняли задания заметно лучше, чем добровольцы из другой группы. Изучив данные мозговой активности, ученые выяснили, что координация двух электрических процессов в спящем мозге значительно повышает способность запоминать новые слова и усваивать сложные грамматические конструкции.
По словам доктора Закарии Кросс, ведущего автора исследования, улучшение памяти связано с синхронизацией медленных осцилляций и веретен сна — электрических волн. Эта синхронизация, вероятно, отражает передачу изученной информации из гиппокампа в кору головного мозга. Это, в свою очередь, помогает надолго сохранить данные.
«Мы также обнаружили уникальные паттерны тета-ритмов, возникающие после сна. Они связаны с когнитивным контролем и консолидацией памяти, что подчеркивает важность координации мозговых волн для процесса обучения», — добавляет Кросс.
Выводы ученых могут помочь в разработке методов лечения людей с нарушениями речи и языка, включая расстройства аутистического спектра и афазию.
Отметим, качество сна улучшает отказ от определенных продуктов. Это, например, колбаса, бекон, протеиновые батончики.