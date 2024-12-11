Хороший сон помогает изучать иностранные языки

Пожалуй, все слышали, что сон важен для здоровья. Недавно ученые нашли еще одну причину стараться высыпаться. Так, исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что восемь часов качественного сна не только восстанавливают силы, но и помогают осваивать новые языки.