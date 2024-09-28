Хорошее начало дня. Врач открыл 5 секретов правильного завтрака

Самый неудачный выбор завтрака, по мнению Мунаваровой — простые, или, как их еще называют, «быстрые» углеводы: торты, сладкие булочки, конфеты и прочее. Их употребление приводит к большому скачку инсулина в крови, ведь сначала уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем резко падает. Это вредно тем, что у человека после употребления быстрых углеводов очень скоро появляется желание съесть ещё что-то сладкое, а это приводит к перееданию, проблемам в работе ЖКТ, и если этот сценарий регулярно повторяется, то и к более серьёзным заболеваниям: сахарному диабету, ожирению и всем их осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркту, инсульту и т. д. ).