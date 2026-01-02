Хорлы не Кран-Монтана: почему Запад не заметил херсонской «Хатыни»

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице. По предварительным данным, пострадали более более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок.
Реакция в России
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что атака ВСУ на мирных жителей Херсонской области по жестокости и цинизму сопоставима с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, говоривший с главой государства по телефону.
«Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей», — прокомментировал трагедию патриарх Кирилл.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни и заявил, что возмездие за атаку должно затронуть и исполнителей теракта, и их командиров.
«Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение», — сказал Медведев, напомнив о том, как в марте 1943 года фашисты сожгли Хатынь. «И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей», — заявил он.
«Разница в том, что тогда, более 82 лет назад, нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии», — отмечает Захарова в своем Telegram-канале.
С коллаборационистами с Западной Украины, которые сжигали людей в Хатыни, также сравнила украинских военных официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Зеленский больше 20 минут в своем новогоднем обращении разглагольствовал о том, как на Украине хотят мира, а в это время украинские ударные дроны летели по цели в Хорлах. Этот бесчеловечный акт должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, для которых само понятие норм международного гуманитарного права все еще остается не пустым звуком. Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
МИД РФ призвал правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением теракта в Херсонской области.
«Игнорирование этой трагедии будет означать только одно — открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями», — говорится в заявлении ведомства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также опубликовал пост под названием «Звери». «На руках Зеленского и его европейских спонсоров кровь невинно убитых людей», — написал он. Как отметил Володин, только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов.
«Россия ждёт осуждения от мирового сообщества на атаку украинских боевиков в Хорлах», —заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, нет оправданий цинизму и жестокости тех, кто принял решение атаковать безоружных людей в новогоднюю ночь.
«Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишёнными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего», — написала она.
Губернаторы многих регионов выразили соболезнования.
А что же мировая реакция
А ее нет. Никто из западных политиков не прокоментировал произошедшее. Как в рот воды набрали!
А что западные СМИ? У CNN по теме украинского конфликта только про то, что «украинские войска находятся под сильным давлением на юге из-за острой нехватки войск». У New York Times — о том, как «российская военная машина жестоко обращается и эксплуатирует собственных солдат» и о том, что «украинские военные сомневаются, что новый год войны будет последним». А Washington Post пишет лишь о том, что «в плане по Украине Трамп сталкивается с фундаментальными разногласиями с Россией».
NBC цинично не заметили удара по Хорлам, зато отмечает российские удары по Украине: «Россия приветствует новый год массированным ударом беспилотников по Украине».
А вот Bloomberg все же заметил произошедшее, но выдал новость в чисто западном видении: «Назначенные Россией власти в Херсонской области заявили, что ночью украинский беспилотник нанес удар по кафе и отелю, в результате чего десятки человек погибли и получили ранения. Утверждения не удалось подтвердить независимо, хотя позже Сальдо опубликовал фотографии, на которых, предположительно, были видны последствия».
То же самое у Newsweek: «Назначенные Россией власти в Херсонской области Украины заявляют, что в результате удара украинского беспилотника во время празднования Нового года погибли по меньшей мере 24 человека, включая ребенка. Москва назвала этот инцидент “военным преступлением”, усилив обвинения в адрес Киева, поскольку обе стороны сообщают о новых атаках по всей зоне конфликта».
«Российские СМИ сообщают, что украинский рейд на гостиницу в Херсоне унес жизни 24 человек», сухо сообщает итальянская Corriere della Sera.
И больше ничего. Совсем ничего!
Москва и Киев «обменялись ударами беспилотников по энергосетям» в новогодних атаках, сообщает Independent.
У французской Le Figaro по украинской тематике только об инсценировке смерти главаря РДК* Капустина.
Какая там вообще Украина и Россия? Новый год у людей. К чему портить настроение? Да, и своих проблем хватает, есть, о чем писать в первый день наступившего года.
Вон — у всех западных СМИ на передовице новости из Швейцарии, где в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь, при пожаре погибли 40 человек.
Дегуманизация России
Понятно, что 40 человек это не 24! А может, дело в другом? В том, что там погибли люди, а жителей «оккупированных» областей Украины представители Запада, как и подконтрольный им киевский режим, за людей не считают вовсе? Налицо не только работа пропаганды, но и ее последствия в форме расчеловечивания россиян, что давно стало общим трендом на Западе.
Абсолютно предсказуемая реакция, вернее, ее отсутствие. Незачем заявлять, что «Россия не хочет мира». Мира не хотите именно вы — те, для кого трагедия русских людей не трагедия вовсе, ее можно просто не замечать и игнорировать. Тем хуже для вас — тех, кто покрывает убийц, автоматически становясь соучастниками.