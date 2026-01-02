А что западные СМИ? У CNN по теме украинского конфликта только про то, что «украинские войска находятся под сильным давлением на юге из-за острой нехватки войск». У New York Times — о том, как «российская военная машина жестоко обращается и эксплуатирует собственных солдат» и о том, что «украинские военные сомневаются, что новый год войны будет последним». А Washington Post пишет лишь о том, что «в плане по Украине Трамп сталкивается с фундаментальными разногласиями с Россией».