Холодовой эффект. Иммунолог пояснила, чего стоит опасаться в холодильнике

Обязательно хранить продукты не дольше, чем это прописано на упаковке — срок годности, включая то, сколько продукт может храниться открытым в холодильнике, обязательно прописан. Остатки еды нужно употребить в течение 48 часов, а пищу домашнего приготовления можно хранить чуть дольше, но и ее лучше съесть не позже 72 часов после приготовления.