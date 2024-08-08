Холодовой эффект. Иммунолог пояснила, чего стоит опасаться в холодильнике

Такой важный домашний прибор, как холодильник, нередко остается без должного внимания. Хотя при неправильном уходе он легко может нанести серьезный ущерб здоровью. О том, какой ущерб может нанести холодильник и как сделать его безопаснее, aif.ru рассказала врач иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
В холодильнике могут жить и размножаться многие разные бактерии, в том числе и серьезно угрожающие здоровью. Источниками этих бактерий становятся продукты питания или грязная упаковка продуктов, которые помещены в холодильник. Итак, в холодильнике могут быть сальмонелла, листерия, клостридии, кишечная палочка, которые часто встречаются в сыром мясе, птице, яйца, морепродуктах, яйцах, немытых свежих овощах, непастеризованном молоке, молочных продуктах (в том числе мороженое).
При этом важно понимать, что эти бактерии не выдерживают низких и высоких температур, поэтому хранить скоропортящиеся продукты надо обязательно в холодильнике, можно разнести их на расстоянии друг от друга, а при готовке обязательно подвергать такие продукты самой тщательной термообработке.
Обязательно хранить продукты не дольше, чем это прописано на упаковке — срок годности, включая то, сколько продукт может храниться открытым в холодильнике, обязательно прописан. Остатки еды нужно употребить в течение 48 часов, а пищу домашнего приготовления можно хранить чуть дольше, но и ее лучше съесть не позже 72 часов после приготовления.
Кроме того, обязательно следите за гигиеной самого холодильника. Не надо его перегружать — во-первых, будет сложно выдержать товарное соседство, во-вторых, из-за перегруза холодильник не будет работать и охлаждать так, как надо.
Мыть и размораживать холодильник следует регулярно — обязательно читайте рекомендации производителя. Холодильники капельной системы могут потребовать более частых разморозок. Также стоит использовать дезинфицирующие растворы, чтобы очистить патогены со стенок. Можно повесить и специальные освежители воздуха для холодильников.
Также необходимо следить за влажностью внутри прибора. Не ставьте в него горячую или теплую еду, так как это увеличит температуру внутри холодильника (рекомендовано помещать в прибор только блюда комнатной температуры).
Тщательный уход и соблюдение несложных рекомендаций позволяют не испортить здоровье и продлят срок работы самого холодильника.