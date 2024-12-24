Холодец снова попал в список ста худших блюд мира

В списке уже второй год упоминается российский холодец. В этом году его позиции даже выросли: теперь он на 56 месте (в прошлом году был на 67). Сайт описывает его так: «традиционное русское блюдо из мяса в желатине. Название происходит от русского слова “холод” — его всегда подают холодным. Блюдо приобрело популярность в XIX веке: тогда его в основном ели слуги. Сейчас холодец подают в качестве закуски: обычно его едят с острым соусом из хрена, русской горчицей и рюмкой водки».