Холодец снова попал в список ста худших блюд мира

В каждой культуре есть странные традиционные блюда, которые приведут в ужас незнакомого с ними иностранца. Но что делает блюдо универсально ужасным? Странные сочетания? Непривычная текстура? Тысячелетний рецепт?
Ответить на этот вопрос уже второй год пытается портал Taste Atlas, который снова выпустил список из ста худших гастрономических блюд в мире — в этот раз в нем оказалось сразу два творения российской кухни.
В списке уже второй год упоминается российский холодец. В этом году его позиции даже выросли: теперь он на 56 месте (в прошлом году был на 67). Сайт описывает его так: «традиционное русское блюдо из мяса в желатине. Название происходит от русского слова “холод” — его всегда подают холодным. Блюдо приобрело популярность в XIX веке: тогда его в основном ели слуги. Сейчас холодец подают в качестве закуски: обычно его едят с острым соусом из хрена, русской горчицей и рюмкой водки».
В этом году в списке появилось и еще одно «ужасное» отечественное блюдо — якутский салат «Индигирка» из нарезанной замороженной белой рыбы с луком, маслом, солью и перцем.
На первом месте списка при этом находится блюдо, которое выглядит вполне невинно: бразильское «кошао дуро», или твердое бедро. Это вырезка из заднего бедра животного — жесткий кусок мяса, который очень долго готовят, чтобы оно стало мягче. Популярно оно благодаря дешевизне.
На втором месте в списке находятся финские пельмени с начинкой из крови животного, а на третьем — хаукартль, исландское блюдо из акульего мяса, которое зарывают в землю, чтобы оно частично разложилось, а затем вялят до готовности.
Ранее рассказывали про американскую бургерную, где уже сто лет готовят на одном и том же масле — странно, что она в список не попала.