Холод, завтрак и вода: врач рассказал, как не набрать вес зимой

Диетологи утверждают, что в северных странах зимой люди начинают есть значительно больше — примерно на 7%. Этому имеется объяснение — дополнительная пища помогает сохранять тепло, организм использует накопленный жир как запас энергии. И хотя в наши дни такой надобности нет, давний атавизм заложен в нас генетически.