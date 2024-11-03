Холод, завтрак и вода: врач рассказал, как не набрать вес зимой

В наступающий холодный период лишние килограммы начинают нарастать все активнее. Это не удивительно — овощей и фруктов становится все меньше, двигаться тоже не хочется, а вот желание поесть, наоборот, нарастает.
Как же избежать лишнего веса в зимний сезон?
Диетологи утверждают, что в северных странах зимой люди начинают есть значительно больше — примерно на 7%. Этому имеется объяснение — дополнительная пища помогает сохранять тепло, организм использует накопленный жир как запас энергии. И хотя в наши дни такой надобности нет, давний атавизм заложен в нас генетически.
Кроме того, холод и короткий световой день могут вызвать так называемую зимнюю депрессию, а плохое настроение, как известно, так и тянет «заесть» чем-нибудь сладеньким.
«Толстею с каждым днем», — жалуются женщины. Как же избежать этой ситуации?
— Зимой лучше употреблять лишь горячую или теплую пищу, а не холодные блюда, — советует диетолог Алина Макеева. — Старайтесь, чтобы завтрак был плотным — иначе проголодаетесь уже по дороге на работу, и там начнутся бесконечные перекусы булками или шоколадками — продуктами калорийными, но бесполезными.
Самый подходящий завтрак в это время года — каши. Подойдет и нежирное мясо (курица, индейка), оно способствует сохранению тепла. Сезонные овощи обогатят рацион витаминами, но при этом не отложатся на боках — это капуста, тыква, репа. Следите также, чтобы в меню были рыба, яйца, молочные продукты.
Зимой тоже надо много пить — не только летом. Причем пить именно чистую воду — чай или кофе ее не заменят. Дело в том, что мы часто путаем чувство голода и жажды. Вода снижает аппетит, заполняя желудок и устраняя ощущение голода.
И, конечно, нельзя прекращать физическую активность. Прогулки, пробежки, посещение бассейна или тренажерного зала — без этого ограничения в питании вряд ли сработают.
И еще одно ноу-хау: находясь в прохладном помещении, можно похудеть без всяких усилий — организм будет сжигать жиры, дабы согреться. Такое происходит, когда температура в комнате ниже 18 градусов.