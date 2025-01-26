Холестерин вытекал из сосудов: в США мужчина стал похожим на сыр

Как пишет Daily Mail, мужчина почти девять месяцев назад начал придерживаться плотоядной диеты (она подразумевает потребление продуктов животного происхождения при максимальном ограничении растительных). Каждый день он съедал до четырех килограммов сыра и сливочного масла. Кроме того, мужчина потреблял жирное мясо. В итоге на его ладонях, ступнях и локтях появились желтые пятна.
Через три недели 40-летнего мужчину доставили в больницу общего профиля Тампы. Он уверял, что диета помогла ему сбросить вес, а также стать более энергичным и сосредоточенным. Однако уровень холестерина в его крови составлял более 1 тысячи миллиграммов на децилитр, что выше нормы в пять раз. Это привело к очень необычным последствиям. Так, холестерин начал буквально утекать из кровеносных сосудов пациента. В итоге на его коже появились желтые пятна. Сами по себе они не вредят здоровью, но повышенный уровень холестерина может привести к серьезным проблемам, в том числе к сердечным приступам и инсультам.
Некоторые сыры нельзя есть на ночь. Это связано с тем, что они очень соленые, предупредила диеттолог Нурия Дианова.