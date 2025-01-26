Холестерин вытекал из сосудов: в США мужчина стал похожим на сыр

Через три недели 40-летнего мужчину доставили в больницу общего профиля Тампы. Он уверял, что диета помогла ему сбросить вес, а также стать более энергичным и сосредоточенным. Однако уровень холестерина в его крови составлял более 1 тысячи миллиграммов на децилитр, что выше нормы в пять раз. Это привело к очень необычным последствиям. Так, холестерин начал буквально утекать из кровеносных сосудов пациента. В итоге на его коже появились желтые пятна. Сами по себе они не вредят здоровью, но повышенный уровень холестерина может привести к серьезным проблемам, в том числе к сердечным приступам и инсультам.