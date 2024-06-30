Холера и «зуд купальщика»: Какие болезни можно подхватить в водоемах и как этого избежать

Мы рассказывали, что заразиться описторхозом (серьезным заболеванием, которое вызывают ленточные черви), поплавав в пруду с рыбами из породы карповых, нельзя. Паразиты проникают в наш организм только с сырой или плохо приготовленной рыбой.
Но между тем, нельзя отрицать, что купание в водоемах может быть опасно по другим причинам.
Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, с чем можно встретиться, если купаться в непроверенных местах.
1. «Зуд купальщика» (шистосомозный дерматит, церкариоз)
Источники — утки и пресноводные моллюски. Плавающие в воде церкарии (личинки плоского червя шистосомы) поражают кожные покровы человека. Начинается сильный зуд, отек и высыпания на коже. Заболевание длится от нескольких часов до двух недель и тяжелее протекает у детей.
2. Кишечные инфекции: холера, брюшной тиф, паратифы А и Б, шигеллез (дизентерия), эшерихиозы (инфекции, вызванные кишечной палочкой) и др.
— Самое опасное кишечное заболевание, передающееся через воду — холера, относящаяся к особо опасным инфекциям, — отмечает Михаил Лебедев. — До сегодняшнего дня регистрируются вспышки этого заболевания, преимущественно в жарких странах. Защититься от холеры можно с помощью вакцинации. Также водным путем могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б.
3. Грибок и глисты в песке
В пляжном песке около водоемов могут обитать простейшие (лямблии, амебы, трипаносомы), патогенные грибы — возбудители микозов (поражений кожи), гельминты (глисты), самые различные бактерии.
— Песок у водоема никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами, да и не может быть обработан, — поясняет Михаил Лебедев. — Поэтому на глубине 5−6 см беспрепятственно обитают и размножаются различные микроорганизмы (преимущественно возбудителей грибковых инфекций). Попав в микротрещины и ранки на коже, возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп. Если песок сухой и горячий, опасность заражения значительно меньше.
В жарких и развивающихся странах легко можно подхватить водную лихорадку, туляремию, сибирскую язву, вирусный гепатит А, полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки и ЕСНО, разные кишечные инфекции вирусной этиологии.
Как определить опасный водоем
Когда мы видим прекрасный руд с кувшинками, камышами, расположенный в идиллически тихой деревушке, то так и тянет искупаться. Особенно в жару.
— Но на состояние воды в водоемах влияет очень большое количество самых разных факторов: количество воды, состояние дна и пляжной зоны, есть ли течение (ключи, родники и др.), наличие промышленных стоков, водоплавающих птиц, бродячих животных, — объясняет Михаил Лебедев.
Признаки «некачественного» водоема:
- 1. Неглубокий водоем с илистым дном и стоячей водой
- 2. Особенно опасен, если он находится в зоне с жарким, тропическим климатом. Там, где жарко, риск инфицирования всегда выше. А в незнакомых жарких странах можно встретить патогены, не встречающихся в средней полосе.
- 3. В водоеме плавают утки и другие водоплавающие птицы, купаются бродячие и домашние животные, а в прибрежной зоне обитают крысы
- 4. Вблизи проходит трасса, находится населенный пункт, чьи стоки попадают в водоем, или промышленное предприятие
И самое главное: на берегу стоит табличка: «Купаться запрещено!».
И где купаться можно
— Чтобы защитить себя от инфекции, купаться нужно только в проверенных, специально отведенных местах, — говорит Михаил Лебедев. — Планируя поездки в жаркие экзотические страны, нужно собрать информацию о возможных опасностях, с которыми можно встретиться. Едва ли не единственным и очень важным методом профилактики для некоторых инфекций является вакцинация (гепатит А, холера, ротавирусная инфекция).
А все о разрешенных зонах купания в нашей стране можно узнать на сайтах территориальных отделов Роспотребнадзора. Именно они проводят контроль за состоянием пляжей, проверяют качество воды поверхностных водоемов. Как в начале, так и на протяжении всего купального сезона.
Но даже при купании в разрешенных местах воду заглатывать все-таки не стоит!