Холера и «зуд купальщика»: Какие болезни можно подхватить в водоемах и как этого избежать

— Песок у водоема никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами, да и не может быть обработан, — поясняет Михаил Лебедев. — Поэтому на глубине 5−6 см беспрепятственно обитают и размножаются различные микроорганизмы (преимущественно возбудителей грибковых инфекций). Попав в микротрещины и ранки на коже, возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп. Если песок сухой и горячий, опасность заражения значительно меньше.