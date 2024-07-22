Хогвартс по-китайски

Кроме писем Гуанчжоу собирается использовать беспилотники для перевозки образцов крови, пестицидов для ферм и, возможно, даже людей. Видео с этими летательными аппаратами вызвало у пользователей соцсетей смешанные реакции, но одно ясно — для новоиспеченных студентов это был незабываемый момент.