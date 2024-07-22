Хогвартс по-китайски

Инновационные письма получили четыре студента Южнокитайского технологического университета. 15 июля беспилотный летательный аппарат пролетел семь километров по городу Гуанчжоу в провинции Гуандун, чтобы вручить четырем студентам письма о поступлении в университет. Время полета заняло 40 минут.
После этого сотрудник почты снял с дрона посылку и вручил письма студентам персонально.
Ту Су Лань, первая из студентов, получившая письмо, рассказала South China Morning Post, что она в восторге от новой технологии. Девушку приняли на химический факультет.
Дрон произвел местный производитель EHang. К сожалению, по всей стране посылки таким способом доставить не получится — мощность сигнала и дальность полета почтового дрона ограничены. Он может переносить посылки весом до пяти кг на 20 километров и нуждается в пятиметровой площадке, чтобы благополучно сесть.
Каждый год в ВУЗы Китая поступает примерно 10 миллионов человек, и доставить всем письма по воздуху, конечно, не получится, но организаторы надеются постепенно расширить программу перевозок.
Это поможет сэкономить время и рабочую силу. Ведь, чтобы преодолеть дистанцию в три километра, человеку требуется примерно полчаса, а у дрона это получается куда быстрее.
Кроме писем Гуанчжоу собирается использовать беспилотники для перевозки образцов крови, пестицидов для ферм и, возможно, даже людей. Видео с этими летательными аппаратами вызвало у пользователей соцсетей смешанные реакции, но одно ясно — для новоиспеченных студентов это был незабываемый момент.
А еще с помощью дронов делают красивые фотографии — здесь можно посмотреть очень красивую подборку.
Георгий Мазуркевич