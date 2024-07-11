Ходьба босиком может помочь сохранить здоровье ног

В современном мире все больше исследований доказывает пользу хождения без обуви. Так, прогулка без обуви помогает восстановить силу ног, укрепить мышцы и улучшить походку.
Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что у участников, носивших минималистичную обувь, улучшилось равновесие и снизился риск падений. По словам сапожника Галахада Кларка, хождение босиком особенно важно для детей, поскольку именно в этот период формируется устойчивость ног.
Современная обувь VS минималистичная
В ступнях человека 33 сустава, благодаря чему они могут находиться в трех плоскостях и приспосабливаться к местности, по которой мы ходим. Но современная обувь ограничивает естественные движения, влияя на походку и даже строение ступней.
У большинства современных ботинок довольно заостренный носок, что означает, что наши пальцы сведены вместе, и вы не можете по-настоящему прижимать или задействовать пальцы ног, следовательно, задействовать и внутренние мышцы стопы.
Помимо прочего, мягкая подошва снижает чувствительность, затрудняя ощущение земли под ногами. Со временем это может привести к искривлению позвоночника, нарушению равновесия и даже разрушению свода стопы, что повысит риск появления проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Специальная минималистичная обувь имеет гибкую тонкую подошву, широкий носочек, способствующий растопырке пальцев ног, и конструкцию без перепадов, при которой пятка находится на одном уровне с пальцами ног, как будто вы ходите босиком.
Переход к хождению босиком
Наши стопы приспособились к мягкой обуви. Это привело к тому, что многие из нас могут ходить босиком только по гладкой ровной поверхности.
Однако, по словам Харрис, не стоит сразу выбрасывать всю свою обувь и резко начинать ходить босиком. Это может привести к травмам.
Лучше всего сначала попробовать походить босиком дома или на улице по мягкой поверхности. Затем можно совершить прогулку по соседним улицам или кварталам. Ощущение земли под голыми стопами будет казаться странным, поэтому ноги могут быстрее устать. Харрис рекомендует обзавестись массажным шариком с шипами для стимуляции нервных рецепторов.
Ранее ученые рассказали, действительно ли дома нужно снимать обувь.
Анна Морозова