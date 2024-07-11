Ходьба босиком может помочь сохранить здоровье ног

Лучше всего сначала попробовать походить босиком дома или на улице по мягкой поверхности. Затем можно совершить прогулку по соседним улицам или кварталам. Ощущение земли под голыми стопами будет казаться странным, поэтому ноги могут быстрее устать. Харрис рекомендует обзавестись массажным шариком с шипами для стимуляции нервных рецепторов.