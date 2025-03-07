Хочу на ручки. Что делать, если 4-летний ребенок постоянно просится на руки

В такой ситуации можно заранее, до выхода из дома, договориться с ребенком, что на улице он будет все время ходить сам. Также психолог советует постоянно акцентировать, какая девочка самостоятельная, как здорово, что она может сама одеваться, мыть руки и прочее. Семье нужно показывать, как все радуются и гордятся за ребенка. Так девочка почувствует себя более значимой и счастливой от того, что она уже большая. Потом ей захочется стать еще самостоятельнее.