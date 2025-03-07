Хочу на ручки. Что делать, если 4-летний ребенок постоянно просится на руки

Она поделилась своими советами с редакцией «Мел». К изданию обратилась старшая сестра 4-летней девочки. Автор письма рассказала, что их мама очень устает носить малышку на руках. Девочка прекрасно ходит и бегает, катается на самокате, но почти сразу после выхода из дома просится на руки.
«Мы хотим отучить ее от этой привычки — перепробовали все способы, но она не хочет ходить сама. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать», — написала автор обращения.
Психолог рассказала, что ребенок может проситься на ручки, потому что хочет больше внимания и телесный контакт. Девочка хорошо катается на самокате и бегает, а значит, ее поведение явно связано не с физическим состоянием.
В такой ситуации можно заранее, до выхода из дома, договориться с ребенком, что на улице он будет все время ходить сам. Также психолог советует постоянно акцентировать, какая девочка самостоятельная, как здорово, что она может сама одеваться, мыть руки и прочее. Семье нужно показывать, как все радуются и гордятся за ребенка. Так девочка почувствует себя более значимой и счастливой от того, что она уже большая. Потом ей захочется стать еще самостоятельнее.
Когда девочка снова попроситься на ручки, можно присесть, обнять ее и предложить вместе отдохнуть. А потом отвлечь ее чем-нибудь приятным. Например, можно предложить порисовать дома.
«Важный момент: мы не объясняем ей, что она большая и давай, пожалуйста, пойдем ножками, а именно переводим ее внимание на что-то хорошее, что ждет впереди», — подчеркнула психолог.
А еще можно придумать уличные игры. Например, предложить ребенку идти только по белым или квадратным плиткам, а черные пусть будут лавой. Или посчитать, сколько шагов от подъезда до площадки.
Кстати. Сложности могут возникать не только с маленькими детьми. Беспокойство у родителей зачастую вызывают и подростки. Что делать, если юноша или девушка не хочет ни учиться, ни гулять, объяснил психолог Александр Николаев.