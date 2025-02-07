«Хочу как Ванесса Паради»: в чем секрет привлекательности французских женщин

Француженки славятся необычным подходом к макияжу, который можно свести к одному простому правилу: «нет времени — сделайте акцент на губы с помощью красной помады». Однако это лишь один из немногих секретов привлекательности. The Guardian рассказал, в чем заключается шарм «en français» («по-французски»), как у Камиллы Роу, Ванессы Паради и Летиции Касты.
Начнем с того, что французские красавицы обычно используют минимальное количество косметики, чтобы создалось впечатление, что их не слишком волнует, как они выглядят. Однако полностью отказываться от косметических средств для достижения такого эффекта не стоит, просто замените черную тушь — на коричневую, тональный крем — на bb-крем или тинт, а матовую помаду — на блеск.
При этом не стоит забывать про слегка небрежную укладку, которая добавит естественности образу. Напомним, что француженки практически никогда не делают выразительные салонные локоны, они предпочитают пучки, низкие хвосты, косички или волнистые волосы с эффектом «после моря».
Отдельное внимание уделите одежде, так как небрежность в макияже должна окупиться довольно строгим нарядом из тканей хорошего качества. В качестве акцента к образу можно добавить стильный аксессуар — шарф, шляпу или массивную бижутерию. Вуаля, вы познали искусство французской привлекательности.
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