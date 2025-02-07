«Хочу как Ванесса Паради»: в чем секрет привлекательности французских женщин

Начнем с того, что французские красавицы обычно используют минимальное количество косметики, чтобы создалось впечатление, что их не слишком волнует, как они выглядят. Однако полностью отказываться от косметических средств для достижения такого эффекта не стоит, просто замените черную тушь — на коричневую, тональный крем — на bb-крем или тинт, а матовую помаду — на блеск.