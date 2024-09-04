Хобби как лекарство: почему важно заниматься творчеством в «серебряном» возрасте

Только рукоделием творчество не ограничивается. Выбирать то или иное хобби можно как исходя из давнего интереса к чему-либо, своих способностей и желаний, так и методом проб неожиданных видов досуга. Допустим, вы могли считать, что у вас нет музыкального слуха или чувства ритма. И все же, почему не попробовать себя в хоре или танце? Или вы всегда с удовольствием вязали, но что если потренироваться выводить узоры на дереве или холсте? Страстно любите читать? Напишите пару рассказов-воспоминаний или сказку внучке. Уверены в том, что освоить йогу сложно? Просто начните регулярно заниматься.