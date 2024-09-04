Хобби как лекарство: почему важно заниматься творчеством в «серебряном» возрасте

Творчество — удивительный и разнообразный вид деятельности, помогающий человеку выразить свое отношение к окружающему миру. В зрелом возрасте оно дает возможность побыть наедине со своими мыслями, снять нервное напряжение и «вылить» накопленную энергию или даже негативные эмоции в работу.
Поддерживайте работу мозга
Какие занятия наиболее эффективны в плане поддержания активности мозга и общего здоровья организма — в первую очередь все, что касается ручного труда, рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Развитие мелкой моторики наиболее эффективно стимулирует работу мозга в любом возрасте.
При этом освоение незнакомых навыков, которое обязательно сопровождает обретение хобби, как раз помогает образованию новых нейронных связей. Выбрать можно любое занятие: рисование, лепку, аппликацию, вязание, вышивание, шитье, выжигание, оригами или скрапбукинг. Все они будут приносить не только пользу, но и удовольствие от творческого процесса.
Не бойтесь пробовать
Только рукоделием творчество не ограничивается. Выбирать то или иное хобби можно как исходя из давнего интереса к чему-либо, своих способностей и желаний, так и методом проб неожиданных видов досуга. Допустим, вы могли считать, что у вас нет музыкального слуха или чувства ритма. И все же, почему не попробовать себя в хоре или танце? Или вы всегда с удовольствием вязали, но что если потренироваться выводить узоры на дереве или холсте? Страстно любите читать? Напишите пару рассказов-воспоминаний или сказку внучке. Уверены в том, что освоить йогу сложно? Просто начните регулярно заниматься.
— Зачастую все преграды находятся лишь в нашей голове и вместе со страхом неудачи мешают решиться попробовать что-то новое. Можно заняться волонтерством или же поддержать ближайший приют для животных. Таким образом вы не только повысите свою активность и самооценку, но и продолжите оставаться значимыми для общества, — рассказала Игонина.
Идеальным примером, что никогда не поздно открыть в себе творческий потенциал, является история Веры Вениаминовны Тепловой, жительницы Геронтологического центра «Люблино». Недавно она написала и выпустила сборник произведений «Вера», посвященный детству, юности, любви, друзьям, природе. Вера Вениаминовна — председатель Совета ветеранов Геронтологического центра «Люблино». Она поет в хоре, отвечает за танцевальную хореографию и занимается рукоделием.
Любить — значит помогать
Подвижный образ жизни наряду с занятиями творчеством — лучший ресурс для поддержания активности людей «серебряного» возраста. Будет идеально, если взрослые дети помогут своим родителям найти и записаться туда, где проходят групповые занятия, как, например, в проекте «Московское долголетие». Только для развития когнитивных функций — памяти, внимания, восприятия и интеллекта — в проекте существуют специальные программы: ментальная арифметика, интеллектуальные игры и другие. Открыто 134 современных центра московского долголетия. Записать своего старшего родственника можно в пару кликов на портале mos.ru.
Творчество или арт-терапия является важной частью работы с психоэмоциональным состоянием человека. Это широкий спектр занятий — от рисования до сочинения музыки. Так, например, лепка из пластилина позволяет выразить чувства, мысли, мечты, разрешить внутриличностные конфликты. Рисование на песке стимулирует работу мозга и успокаивает, а техника Эбру, где с помощью кистей выводятся узоры на поверхности воды, тренирует ассоциативное мышление.
— Если вы заботитесь о своем маломобильном пожилом близком, попробуйте организовать арт-терапию в домашних условиях. Идеально, если в этих активностях смогут принимать участие и другие домочадцы. Совместное творчество станет интересным способом коммуникации между людьми разных поколений, а вовлечение старших в совместную работу даст им ощущение сопричастности и нужности, — посоветовала Елена Воронова, руководитель Симуляционного центра Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
С другой стороны, необязательно давать человеку что-то новое. Если близкие знают, что их бабушка шила и вышивала всю жизнь, пусть продолжает делать это и дальше, но в более простом варианте. В магазинах для хобби можно найти наборы для вышивания с большими пластиковыми иглами, толстыми нитками и крупной сеткой. Таким образом она будет хорошо видеть процесс и итоговый результат и при этом не поранится.
— Важно хвалить человека за его творческую работу. Не обязательно преувеличивать эстетику результата, а поблагодарить за старание, усидчивость, сказать, что у него получается все лучше и лучше, — подытожила Воронова.
Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.