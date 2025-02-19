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Хмельной переполох: во Флориде перевернулся грузовик с пивом

В результате инцидента около 20 тыc литров напитка вылились на обочину.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

На 75-ом шоссе во Флориде (США) перевернулся грузовик, перевозивший около 20 тыс литров пива. В результате инцидента большая часть напитка вылилась на обочину, — пишет UPI.

Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением при прохождении поворота, в результате чего полуприцеп съехал с проезжей части и оказался на боку на разделительной полосе. Известно, что 53-летний мужчина получил легкие травмы, его доставили в больницу.

По сообщениям дорожного патруля Флориды (США) осколки от бутылок для пива, большая часть которого разлилась на обочину, уже убрали с шоссе.

Ранее рассказывали, что в Великобритании украли 20 тыс литров пива Гиннесс.