Хмельной переполох: во Флориде перевернулся грузовик с пивом

На 75-ом шоссе во Флориде (США) перевернулся грузовик, перевозивший около 20 тыс литров пива. В результате инцидента большая часть напитка вылилась на обочину, — пишет UPI.
Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением при прохождении поворота, в результате чего полуприцеп съехал с проезжей части и оказался на боку на разделительной полосе. Известно, что 53-летний мужчина получил легкие травмы, его доставили в больницу.
По сообщениям дорожного патруля Флориды (США) осколки от бутылок для пива, большая часть которого разлилась на обочину, уже убрали с шоссе.
Ранее рассказывали, что в Великобритании украли 20 тыс литров пива Гиннесс.