Хлебопек назвал способ отличить настоящий ржаной хлеб от подделки

«Темный хлеб — это ржаной хлеб, потому что рожь темнее пшеницы. У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб. Но нужно помнить, что в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы», — рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».