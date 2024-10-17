Хлебопек назвал способ отличить настоящий ржаной хлеб от подделки

«Темный хлеб — это ржаной хлеб, потому что рожь темнее пшеницы. У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб. Но нужно помнить, что в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы», — рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Он объяснил, как можно отличить ржаной хлеб от подделки, сообщает 360.ru.
«Ржаной хлеб всегда будет с потрескавшейся сверху корочкой, как земля в пустыне без воды», — поделился хлебопек.
Если корочка гладкая, то это пшеничный хлеб, крашеный солодом, передает RT.
Специалист порекомендовал печь хлеб дома, потому что в магазинах очень часто продается хлеб с искусственным глютеном внутри, на который у многих людей возникает аллергическая реакция.
Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала наиболее полезным для здоровья цельнозерновой хлеб, передает НСН.
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