Хижины медного века нашли при прокладке железной дороги

Древнее поселение, относящееся к медному веку, раскопали в местечке Гауделло. Здесь археологи нашли остатки жилищ и предметов быта, которые помогают лучше понять повседневную жизнь людей, населявших этот регион несколько тысяч лет назад.
В другом районе, в коммуне Маддалони, был обнаружен хорошо сохранившийся участок древней Аппиевой дороги — одного из ключевых транспортных маршрутов Римской империи, который соединял столицу с югом Италии. Аппиева дорога (Via Appia) была проложена в 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке и вела из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Она имела важное стратегическое значение, поскольку связывала Римскую империю с Грецией, Египтом и Малой Азией. По ней очень быстро переправляли войска как из Рима, так и в Рим.
Не менее важным открытием стало эллинистическо-римское святилище, найденное в местечке Понте. На территории святилища обнаружили множество вотивных подношений — люди пользовались им на протяжении нескольких веков.
В районе Солопака археологи раскопали римскую виллу, окруженную полями, использовавшимися для выращивания винограда и оливковых деревьев. Такие находки позволяют больше узнать об архитектуре и сельскохозяйственной экономике того времени.
Все эти открытия были представлены в ходе конференции на станции Неаполь-Афрагола, организованной Итальянской железнодорожной сетью. В мероприятии приняли участие ведущие археологи, историки и представители властей.
По мнению участников конференции, особый интерес представляют остатки поселений и некрополей, датируемых поздним медным и ранним бронзовым веком, найденные в Гауделло. Здесь исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся хижины и погребения, которые могут рассказать о социальной организации и ритуалах той эпохи. А в Маддалони, помимо участка Аппиевой дороги, археологи нашли как традиционные захоронения, так и захоронения с кремацией.