Хижины медного века нашли при прокладке железной дороги

В другом районе, в коммуне Маддалони, был обнаружен хорошо сохранившийся участок древней Аппиевой дороги — одного из ключевых транспортных маршрутов Римской империи, который соединял столицу с югом Италии. Аппиева дорога (Via Appia) была проложена в 312 году до н. э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке и вела из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Она имела важное стратегическое значение, поскольку связывала Римскую империю с Грецией, Египтом и Малой Азией. По ней очень быстро переправляли войска как из Рима, так и в Рим.